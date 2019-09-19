Модель пристыдили за страдания из-за перелета экономклассом

Канадская супермодель и активистка с витилиго (нарушением пигментации кожи) Винни Харлоу пожаловалась на отмененный рейс и была обругана подписчиками. Пост с негативными комментариями появился в ее Instagram в четверг, 19 сентября.

Харлоу рассказала, что уже четыре дня не спала из-за насыщенной программы на неделях моды. Приехав в аэропорт, чтобы вылететь на очередную фотосессию, она узнала, что ее рейс отменили. «Тогда я купила билеты на ближайший рейс, но нам пришлось пожертвовать местами в бизнес-классе, чтобы успеть вовремя на грандиозную съемку», — посетовала модель. После этого она добавила, что, вероятно, кто-то не увидит в этом проблемы, но для нее перелет — это единственная возможность поспать между показами.

Поклонники супермодели не одобрили жалобу и раскритиковали ее за привередливость. «Люди летают в "экономе" каждый день, в этом действительно нет ничего такого!» — заметила одна из них. «Ух ты... Бедняжка... Пришлось купить еще одно дополнительное место, чтобы ты могла положить на него ноги и не сидеть рядом с нами, простолюдинами? Кроме того, очень важно было надеть костюм Prada, чтобы показать окружающим, что ты на самом деле не принадлежишь к их классу... Невероятно», — язвил другой пользователь. «Детишки проходят мили каждый день, чтобы добраться до школы. А другие вообще голодают. Бедняжка Винни!» —подхватил третий. «Как же я тебе сострадаю. Пришлось отказаться от бизнес-класса! Это единственная проблема в твоей жизни?» — глумилась четвертая.

Вскоре Винни Харлоу высказалась в свое оправдание. По ее словам, если бы класс обслуживания действительно имел значение, она бы просто дождалась следующего рейса. На самом же деле своим постом она хотела показать, что работа для нее важнее способа, которым она до нее доберется.

В сентябре Винни Харлоу стала лицом бренда косметики KKW Beauty, который основала телезвезда Ким Кардашьян-Уэст. После запуска линейки в аккаунте последней появилась фотография, на которой она сидит на полу в обнимку с Харлоу, одетой в прозрачный черный комбинезон.

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