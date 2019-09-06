Новая реклама одежды с жертвами насилия возмутила покупателей

Новая рекламная фотосессия «Buro 24/7 Казахстан» и бренда одежды H&M вызвала негодование среди пользователей сети. Снимки размещены в Instagram-аккаунте @buro.kazakhstan и на сайте издания.

На фотографиях девушки в одежде премиальной линейки H&M Studio изображают жертв насилия. Одна из них лежит на полу со связанными руками, другая прикована к батарее в ванной рядом с лужей крови.

«Расцвет серийных преступлений в Америке пришелся на 70-е годы. Чарльз Мэнсон, Тед Банди, Эдмунд Кемпер, Джерри Брудос стали своеобразными знаменитостями именно в этот период. Сегодня о них снимают кино и сериалы с актерами первой величины. Тренд на семидесятые прослеживается и в последней коллекции H&M Studio: рыжие, желтые оттенки, плиссированные юбки и брюки-клеш», — подписали публикацию администраторы аккаунта.

Покупатели не оценили идею для фотосъемки. «Что за говно? Пропаганда насилия над женщинами? Как "круто"!» — возмущался один комментатор. «Бюро Казахстан зачастую нравится мне больше российской версии, но конкретно эта съемка очень покоробила. Неужели в H&M одобрили?» — задавалась вопросом другая пользовательница. «Что это за ужас?» — критиковала третья читательница.

Автором съемки выступила арт-директор казахстанской версии портала Buro 24/7 и фотограф Марина Каприкова.

В августе один из крупнейших в России брендов одежды Gloria Jeans первым среди массовых российских ретейлеров привлек для рекламной кампании модель в хиджабе. 29 августа в Instagram-аккаунте бренда появилась фотография модели в традиционном платке темно-синего цвета. Однако покупатели раскритиковали новую рекламу.

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