Россиян возмутила первая в стране реклама одежды с моделью в хиджабе

Один из крупнейших в России брендов одежды Gloria Jeans первым среди массовых российских ритейлеров привлек для рекламной кампании модель в хиджабе. Об этом сообщает принадлежащее Георгию Березкину издание РБК.

29 августа в официальном Instagram-аккаунте бренда появилась фотография модели в традиционном платке темно-синего цвета. «C Gloria Jeans ты можешь всегда быть собой! Мы всегда рады тебе независимо от возраста, пола, цвета кожи, религии, взглядов», — подписали публикацию администраторы аккаунта.

Кроме того, 14 августа на YouTube-канале Gloria Jeans появился рекламный ролик, в котором, помимо других моделей, также снялась девушка в хиджабе.

Однако покупатели негативно восприняли новую рекламу бренда. «После такой рекламы отпадает всякое желание идти в ваш магазин», — написала одна комментаторша. «Отписываемся от вашей страницы! Раз вы за хиджаб, нам с вами не по пути. Извиняйте», — разозлился другой подписчик. «У меня много близких людей из этих стран, но почему-то они не рекламируют наш стиль одежды и то, что у них надо ходить в шортах! Я очень люблю наших бывших земляков, но категорически против демонстрации хиджаба, так как это идет вразрез с нашей религией!» — выразила свое мнение третья покупательница.

Как пояснил основатель организации Владимир Мельников, при создании рекламной кампании специалисты учитывали, какие народы живут в России и какие религии они исповедуют. «У нас многонациональная страна, и появлением в кампании девушки в хиджабе мы хотели отдать дань уважения и тем, кто исповедует ислам, а также дать понять, что мы создаем одежду для всех», — отметил Мельников.

В мае спортивный хиджаб Pro Hijab, изготовленный американским брендом Nike, впервые стал одной из самых востребованных вещей в мире. Мусульманский головной убор занял седьмое место в десятке самых модных вещей в рейтинге платформы Lyst, специализирующаяся на анализе потребительского поведения в индустрии моды.

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