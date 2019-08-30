Ценности
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Лукашенко позвонил Путину после безрезультатных переговоров с американцами
Панарин описал едва не лишившую его хоккея попойку
Бузова заявила о своей белоснежной репутации
США и Израиль «уничтожили» российский «Панцирь-С1»
В Москве приезжий на машине протаранил толпу
Москва встала в осенних пробках 
Следственный комитет выпустил видео о сломанных судьбах россиян
На Украине заявили о приземлившемся в стране самолете с заключенными
Названы города с самым большим числом 100-летних россиян
Новости партнеров

Россиян возмутила первая в стране реклама одежды с моделью в хиджабе

Перейти в «Мою Ленту»

Один из крупнейших в России брендов одежды Gloria Jeans первым среди массовых российских ритейлеров привлек для рекламной кампании модель в хиджабе. Об этом сообщает принадлежащее Георгию Березкину издание РБК.

29 августа в официальном Instagram-аккаунте бренда появилась фотография модели в традиционном платке темно-синего цвета. «C Gloria Jeans ты можешь всегда быть собой! Мы всегда рады тебе независимо от возраста, пола, цвета кожи, религии, взглядов», — подписали публикацию администраторы аккаунта.

Кроме того, 14 августа на YouTube-канале Gloria Jeans появился рекламный ролик, в котором, помимо других моделей, также снялась девушка в хиджабе.

Однако покупатели негативно восприняли новую рекламу бренда. «После такой рекламы отпадает всякое желание идти в ваш магазин», — написала одна комментаторша. «Отписываемся от вашей страницы! Раз вы за хиджаб, нам с вами не по пути. Извиняйте», — разозлился другой подписчик. «У меня много близких людей из этих стран, но почему-то они не рекламируют наш стиль одежды и то, что у них надо ходить в шортах! Я очень люблю наших бывших земляков, но категорически против демонстрации хиджаба, так как это идет вразрез с нашей религией!» — выразила свое мнение третья покупательница.

Как пояснил основатель организации Владимир Мельников, при создании рекламной кампании специалисты учитывали, какие народы живут в России и какие религии они исповедуют. «У нас многонациональная страна, и появлением в кампании девушки в хиджабе мы хотели отдать дань уважения и тем, кто исповедует ислам, а также дать понять, что мы создаем одежду для всех», — отметил Мельников.

В мае спортивный хиджаб Pro Hijab, изготовленный американским брендом Nike, впервые стал одной из самых востребованных вещей в мире. Мусульманский головной убор занял седьмое место в десятке самых модных вещей в рейтинге платформы Lyst, специализирующаяся на анализе потребительского поведения в индустрии моды.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский ретейлер впервые привлек модель в хиджабе для рекламы
Мусульманская вещь впервые попала в список самых популярных в мире
Легендарный журнал устроил пляжную фотосессию в мусульманском купальнике
Ценности
Ценности00:0329 августа
Джон Делореан

Тачка, деньги, наркота

Этот инженер создал легендарную машину, ставшую мечтой всей Америки. Его сгубили деньги
11:52Сегодня

Моделью Chanel впервые стал трансгендер

06:25Сегодня

Меган Маркл задумалась о возвращении в кино

21:0029 августа

Джиджи Хадид в одних колготках попала на обложку модного журнала

Ценности00:0827 августа

«Матрица повсюду»

Этот культовый фильм навсегда изменил кино. Спустя 20 лет он перевернул мир моды
16:4429 августа

Женщина заменила шампунь дождем на три года и поделилась неожиданным результатом

18:1029 августа

Странные туфли с отделенным пальцем стали новым модным трендом

15:3629 августа

В продаже появилась дешевая копия платья Кейт Миддлтон

Ценности00:0225 августа

«Почешите мне пятки»

Обжорство, мужские костюмы и бесконечный праздник: роскошная жизнь императрицы Елизаветы
11:4029 августа

В одежде мужа Серены Уильямс углядели «плевок» в адрес Шараповой

02:2929 августа

Глубокое декольте 46-летней бывшей супермодели взволновало поклонников

17:5028 августа

Украинец нашел способ разбогатеть на отходах

Россия
В Москве приезжий на машине протаранил толпу
«Зачем тебе это? Давай ищи мужика и в декрет»
Россиянки выбрали запрещенные для женщин профессии. Они пережили унижения и домогательства
Названы города с самым большим числом 100-летних россиян
«Ребят посадят, а следователи получат медали»
Наркотики, обман и пытки: как горстку людей связали в запрещенную террористическую «Сеть»
Названы сроки решения вопроса по блокировке пиратского контента
Время страха
Самый страшный год в истории России: 15 лет назад страна столкнулась с небывалым террором
Россиянок решили отговорить от абортов с помощью Сталина, Молоха и Содома
Все материалы
Мир
Пойман самый страшный головорез Сирии
«Я говорю о патриотизме и шпионю на Россию»
 
Россия пообещала защитить Турцию от Сирии
Девушку проверяют на «детекторе лжи»Горячий поцелуй
Египтяне проверяют лжецов каленым железом. Древний жестокий обычай жив до сих пор
Педофила отпустили из тюрьмы из-за трудного детства
Сжигая кресты
Они закатывают вечеринки в честь Гитлера и мечтают о своей Америке: как живут нацисты США
Помощница раскрыла секреты Трампа и лишилась работы
Все материалы
Бывший СССР
На Украине заявили о приземлившемся в стране самолете с заключенными
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков (третий слева) и представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук (второй слева)Партия Зеленского получила абсолютную власть в Раде
Что успел сделать новый парламент Украины в первый день работы
Лукашенко с красивыми девушками собрал арбузы
Кирилл ВышинскийУкраинский суд освободил Кирилла Вышинского
Обвинения не сняты, но российский журналист намерен доказать свою невиновность
Грузия отказалась убирать блокпосты от границы с Южной Осетией
«Они считают, что у них тоже получится»
Оппозиция готова взять власть в Абхазии. Как это изменит страну и ее отношения с Россией?
Лукашенко позвонил Путину после безрезультатных переговоров с американцами
Все материалы
Экономика
Россиян окончательно спасут от коллекторов
Вверх дном
Мировая экономика сходит с ума. Почему она больше не будет прежней?
Европа испугалась китайских велосипедов
Кризис заставил европейцев пересесть с машин на мотоциклы
Проект подводного железнодорожного тоннеля между Хельсинки и ТаллиномГлубоко копнули
Финляндия и Эстония задумали свой мегапроект. Он на дне Балтийского моря
Ведущая экономика Европы решилась на крайние меры
Нерест в обход бюджета
Как рыбный магнат Виталий Орлов уходил от партнеров и налогов
Все материалы
Силовые структуры
Росгвардейцев на митингах оснастят видеорегистраторами
Олег Сенцов в зале судаРоссия и Украина начали обмен заключенными
Стороны держат детали операции в секрете
Удерживаемые на Украине россияне остались в СИЗО
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Генпрокурор Украины заявил о начале обмена пленными с Россией
«Вы у меня заедете надолго»
Полицейских обвиняют в изнасиловании девушки-подростка. Что известно об инциденте в Анапе
Российский аферист загримировался под жертву и обманул банк на миллионы
Все материалы
Наука и техника
Николай Добровольский «Здесь будет город заложен»Потеряли берега
Как Петр I присоединил к России новые земли и почему их пришлось отдать
США и Израиль «уничтожили» российский «Панцирь-С1»
Куда уж больше!
Samsung выпустила огромный телефон за 90 тысяч рублей. Кому он нужен?
На смартфоны для российских чиновников не нашли денег
Роскосмос спасает «Союз МС-14» с роботом Федором
Космический корабль не смог пристыковаться к МКС с первого раза
Россия выпустила «Калибр» в Черном море
Новая гонка вооружений
Путин решил ответить США на запуск крылатой ракеты
Все материалы
Спорт
Панарин описал едва не лишившую его хоккея попойку
Тиэму Пукки«Он никчемный. Избавьтесь от него»
Над этим футболистом смеялись даже фанаты. Теперь он лучший бомбардир АПЛ
Нурмагомедов предвидел драку при встрече с Макгрегором
На штурм крепости
Лучшие ставки четвертого тура АПЛ
Рекордсмен мира по плаванию из России утонул
Владимир Смирнов«Клинок вошел в мозг на 14 сантиметров»
Он был лучшим рапиристом СССР, но погиб в схватке с немцем
Ягудин вспомнил о спасительной для его карьеры бутылочке вина
Все материалы
Культура
Поклонников испугал болезненный вид Скарлетт Йоханссон
Владимир Сорокин «Литераторы пили, пьют и будут пить»
Владимир Сорокин о воде, водке и футболе
Отель выставил грязное белье известной актрисы на продажу
«А потом ты оказываешься участником кокаиновой сделки!»
Как создатель тачки из «Назад в будущее» ввязался в наркобизнес и сам стал героем кино
Белых мужчин обвинили в контролировании индустрии кино
Не ври, Катрин
Вся правда о Денев и пьяная Луизиана: открылся Венецианский кинофестиваль
Сыгравшая Бриенну в «Игре престолов» актриса высказалась о сцене секса с Джейме
Все материалы
Интернет и СМИ
Популярный интернет-тролль умер в возрасте 20 лет
Голая неправда
Как фотограф открывает потусторонние миры с помощью обнаженных тел
Иностранцы нашли способ делать чесночный хлеб с помощью котлеты по-киевски
«От просмотра начинает тошнить»
Эта семья дружно рыгала и толстела на потеху публике. Телешоу превратило их жизнь в кошмар
Мужчина наорал на ребенка в самолете и нашел поддержку в сети
Кина не будет
Этот журнал влюбил в себя советскую молодежь, но оказался не нужен в России
Обнаженная женщина-трансгендер в эфире телеканала разгневала зрителей
Все материалы
Ценности
Моделью Chanel впервые стал трансгендер
Джон ДелореанТачка, деньги, наркота
Этот инженер создал легендарную машину, ставшую мечтой всей Америки. Его сгубили деньги
Меган Маркл задумалась о возвращении в кино
«Матрица повсюду»
Этот культовый фильм навсегда изменил кино. Спустя 20 лет он перевернул мир моды
Джиджи Хадид в одних колготках попала на обложку модного журнала
«Почешите мне пятки»
Обжорство, мужские костюмы и бесконечный праздник: роскошная жизнь императрицы Елизаветы
Женщина заменила шампунь дождем на три года и поделилась неожиданным результатом
Все материалы
Путешествия
Туристки из США пострадали при падении с эскалатора в российском аэропорту
«Что ты будешь есть, раз у тебя закончились деньги?»
Как россиянин добрался до Замбии и увидел счастье и смерть
Еще одна молодая россиянка пострадала в бассейне в Турции и впала в кому
Так, Блед
Человеческая рыбка, зловещие пещеры и гибаница. Зачем россиянам ехать в Словению?
Самолет «Уральских авиалиний» вынужденно приземлился из-за столкновения с птицами
«Что делать, если встретим львов? Молиться!»
Как россиянин очутился в Ботсване и пережил встречу с самым опасным животным Африки
Названы самые грязные кресла в самолете
Все материалы
Из жизни
Аномально длинный палец на руке прославил парня
Ним Джини (справа) с Ирен«Это все так странно»
Что чувствуют люди, встретившие своих двойников в реальной жизни
Поход в парк аттракционов закончился для мальчика переломами ног
Дочь самурая
История наследницы древнего японского клана, которая перебралась в Россию
Парень померился с другом силой и раздробил себе руку
«Следы вели на Украину, в Мексику и Панаму»
Миллионер убил жену и попался, но сумел сбежать из-под носа полиции с чемоданом денег
Собака спасла хозяев от пожара и сгорела заживо
Все материалы
Лучшее автомобильное видео августа
Осы, свиньи, дрифтовый Трабант и президент у «Врат ада»: самые интересные ролики месяца
Дюжина крутых универсалов Audi, которые нельзя не хотеть
Заряженным универсалам Audi исполнилась четверть века. Но лишь тем, что несут литеры RS
Всё о новом Mercedes-Benz GLE Coupe и его AMG-версии
Самые важные и интересные факты о самом большом купе-кроссовере из Штутгарта
Он спас VW и вывел Audi в элиту. Умер Фердинанд Пиех
Главные проекты легендарного инженера и топ-менеджера
Представлен электромобиль с запасом хода 1600 километров
Появился BMW X5 с расходом 1,2 литра
Названа самая раздражающая водителей система безопасности
Все материалы
Дом
Жители российского дома ввели плату за вход в свой подъезд
«Берут за копейки»
Что осталось от недвижимости в Донбассе и кому она все еще нужна?
Россиянин прикинулся безработным ради жилья
«Москва меня услышит»
Россиянка пять лет борется за право на жилье. Ее все игнорируют
Киргизы начали сметать жилье в Москве
Королевское ложе
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Сербы захотели открыть торговый центр в концлагере
Все материалы
Нацпроекты
«В первичном звене провал»
Путин назвал главные проблемы российской медицины и рассказал, как их исправить
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
В Минздраве рассказали о забирающих зарплаты врачей «элитах»
Региональные бизнесмены получили господдержку на десятки миллионов рублей
Все материалы