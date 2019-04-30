Легендарный журнал устроил пляжную фотосессию в мусульманском купальнике

Впервые в истории журнал Sports Illustrated Swimsuit, известный своими пляжными фотосессиями, пригласил для съемок девушку в мусульманском купальнике буркини и хиджабе. На фотографиях запечатлена 21-летняя супермодель кенийско-сомалийского происхождения Халима Аден.

Съемки прошли на пляже в Кении, где девушка несколько лет прожила в лагере для беженцев. Она родилась в Сомали, но вместе с семьей была вынуждена бежать из страны. Из Кении девушка перебралась в США.

«Мы верим, что красота не знает границ. Я восхищаюсь Халимой и считаю, что ее работа в ЮНИСЕФ и то, что она делает в профессии, вдохновляет. На мой взгляд, она одна из самых красивых людей нашего времени. И речь не только о внешней красоте, но и о красоте внутренней», — рассказала редактор издания Эм Джэй Дэй.

Халима Аден — одна из первых профессиональных моделей в истории, которая носит хиджаб. В 19 лет она стала первой женщиной, носившей традиционную мусульманскую одежду на конкурсе «Мисс Миннесота» в США, а в апреле 2018 года стала первой моделью в хиджабе, которая попала на обложку британского Vogue.

В августе 2018 года популярная в Индии актриса Сара Хан подверглась острой критике в интернете за фотографии в бикини, которые она выложила в Instagram. От 29-летней кинозвезды, которая является мусульманкой, потребовали сменить религию. Фотографии были сделаны во время отдыха Хан на Гоа и в Дубае. Сара Хан регулярно подвергается критике со стороны своих консервативных поклонников за любовь к откровенным нарядам, подчеркивающим формы.

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