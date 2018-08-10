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От актрисы-мусульманки потребовали сменить религию за фото в бикини

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Популярная в Индии актриса Сара Хан подверглась острой критике в интернете за фотографии в бикини, которые она выложила в Instagram. Об этом сообщает Daily Mail.

От 29-летней кинозвезды, которая является мусульманкой, потребовали сменить религию. Фотографии сделаны во время отдыха Хан на Гоа и в Дубае.

«Мне кажется, ты забыла, что ты мусульманка. Меняй религию, потому что в исламе подобные костюмы не разрешены», — написал один из фолловеров актрисы в комментариях к фотографии в купальнике. Актрисе также напомнили, что она не белая девушка, которая может позволить себе такие наряды.

Dare if u don’t care 🤷‍♀️ !!!!! Cos we know it all Happy Goa girls 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️ had a blast Get ready girls for the another one @injelkhann @immacoolgirll @yammkhan And here we end our trip #happyus #blessedus

Фото опубликовано @ssarakhan

Сара Хан регулярно подвергается критике со стороны своих консервативных поклонников за любовь к откровенным нарядам, подчеркивающим формы. «Мы уважаем каждого из вас. Мы уважаем ваши мысли, ваши чувства, но и вы, ребята, должны уважать нас. Мы не делаем ничего плохого специально», — ранее ответила своим критикам актриса.

Популярность в Индии пришла к Саре Хан после съемок в сериале «Цвета любви», в котором работавшая моделью девушка сыграла одну из главных ролей. Также Хан известна участием в реалити-шоу «Большой босс» — местном аналоге «Большого брата».

Раннее американский бренд одежды Gap снял в рекламе джинсовой коллекции девочку-подростка в мусульманском головном уборе. На девочке был особым образом повязанный платок, который юные мусульманки носят в допубертатном возрасте, до того как становятся взрослыми и надевают полный хиджаб, включая платье или тунику, закрывающую бедра. Рекламная кампания вызвала неоднозначную реакцию.

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