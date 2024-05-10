В России уничтожили пять беспилотников ВСУ над тремя областями

ПВО уничтожили пять БПЛА ВСУ над Брянской, Белгородской и Московской областями

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) прошедшей ночью уничтожили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской, Белгородской и Московской областями. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

В публикации уточняется, что дежурные силы ПВО уничтожили три беспилотника над территорией Брянской области, один — над Московской областью и еще один над Белгородской областью.

Ранее сообщалось об атаке беспилотников на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Калужской области. По предварительным данным, сработали системы ПВО, данных о пострадавших нет. 1 мая сообщалось, что ВСУ атаковали Рязанский НПЗ.