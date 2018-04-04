Мусульманки разгромили магазин ради бюстгальтеров

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Покупательницы устроили погром в магазине нижнего белья Victoria’s Secret в борьбе за бюстгальтер, на который была объявлена скидка. Об этом сообщает Mirror.

В Малайзии, где ислам исповедует большая часть населения, очевидцы сняли на видео, как женщины в паранджах пробиваются сквозь стеклянные стены магазина, не вытерпев ожидания в длинной очереди снаружи здания.

Ажиотаж вызвала предложенная покупательницам скидка: бюстгальтеры распродавали по 7 долларов вместо 30.

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В марте в Бейруте покупательница начала кричать и громить магазин одежды после того, как продавцы отказали ей вернуть деньги за покупку, сделанную два месяца назад.

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