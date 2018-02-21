Покупательницы интернет-магазина смели «недоделанную» одежду

Онлайн-магазин ASOS предложил покупателям новый топ, который вызвал неоднозначную реакцию у покупателей, сообщает The Sun.

Черный топ в мелкий белый горошек с одним объемным рукавом и корсетом дал повод клиентам покритиковать ASOS. Пользователи Twitter прокомментировали новое изобретение интернет-ретейлера, назвав его ошибкой: «Одно неправильное движение, и все увидят вашу грудь».

Цена асимметричного топа на сайте — 60 долларов. Несмотря на негативные отзывы в социальных сетях, вещь в онлайн-магазине почти распродана.

Материалы по теме Грязные тапки Хитрый грузин заставил богачей покупать уродливые кроссовки

На Неделе моды в Лондоне прошел показ коллекции студентов колледжа дизайна Central Saint Martins. На дефиле в London's BFC Show Space молодые дизайнеры показали довольно странные изделия: например, платья и шляпы из папье-маше и пластика в форме детской соски и презерватива, юбку из надувного матраса, полупрозрачные чехлы из цветной ткани, закрывающие обнаженных моделей с головой, платья из сетки и платья с бахромой, украшенные тарелками. Одна из моделей вышла на подиум, неся на себе детский надувной бассейн с прорезью для лица, а другая прикрывала наготу ярко-зеленой коробкой.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!