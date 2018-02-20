Шляпа-соска и юбка из надувного матраса поразили европейскую публику

На Неделе моды в Лондоне прошел показ коллекции студентов колледжа дизайна Central Saint Martins, сообщает Daily Mail.

На дефиле в London's BFC Show Space молодые дизайнеры показали довольно странные изделия: например, платья и шляпы из папье-маше и пластика в форме детской соски и презерватива, юбку из надувного матраса, полупрозрачные чехлы из цветной ткани, закрывающие обнаженных моделей с головой, платья из сетки и платья с бахромой, украшенные тарелками.

Фото: Rahman Hassani / Sopa Images / Globallookporess.com 1 /3

Одна из моделей вышла на подиум, неся на себе детский надувной бассейн с прорезью для лица, а другая прикрывала наготу ярко-зеленой коробкой.

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Во время Недели моды в Лондоне исламские модельеры провели альтернативную Modest Fashion Week («Неделю благопристойной моды»). На двухдневном мероприятии, проходившем в Victoria House в фешенебельном районе Блумсберри, модельеры представили коллекции женской одежды, разработанной в соответствии с мусульманскими предписаниями: хиджабы, абайи и традиционные головные уборы. Один билет на показ стоил 200 фунтов стерлингов (около 16 тысяч рублей). Кроме дефиле, во время Modest Fashion Week проходили распродажи мусульманских аксессуаров и мастер-классы по исламскому дресс-коду.

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