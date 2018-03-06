Разъяренная покупательница устроила погром в магазине

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В Бейруте покупательница начала кричать и громить магазин одежды после того, как продавцы отказали ей вернуть деньги за покупку, сделанную два месяца назад. Об этом сообщает Mirror.

Очевидцы засняли на видео, как ливанка срывала одежду с вешалок и бросала ее на пол после неудачного разговора с консультантами. Пошумев, женщина покинула помещение.

45-секундный видеоролик опубликован в YouTube.

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В начале марта блогеры устроили беспорядки рядом с местом проведения показа Off-White в Париже. Толпа желающих попасть в зал без приглашения перегородила улицу, не давая машинам с организаторами подъехать к входу. Одну из прорывавшихся на показ девушек сбили с ног и чуть не затоптали. Прорвавшиеся в зал ходили по подиуму, задерживая начало показа.

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