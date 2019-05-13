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Мусульманская вещь впервые попала в список самых популярных в мире

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Спортивный хиджаб Pro Hijab, изготовленный американским бредом Nike, впервые стал одной из самых востребованных вещей в мире. Об этом сообщает Independent.

Мусульманский головной убор занял седьмое место в рейтинге самых модных вещей, составленном аналитической платформой Lyst.

«Это отражает многие социально-культурные изменения, которые происходят в модной индустрии. Сегодня потребность и спрос на инклюзивную одежду особенно высоки», — прокомментировал тренд сотрудник Lyst.

Ранее сообщалось, что лидером рейтинга стали кожаные кеды с увеличенной подошвой британского бренда Alexander McQueen. На втором и третьем местах — ободок итальянского модного дома Prada с шипами и крошечная сумка Le Chiquito французской марки Jacquemus.

Компания Nike представила хиджаб Pro Hijab еще в 2017 году. Он сделан из воздухопроницаемого эластичного материала и представлен в трех цветах: черном, сером и обсидиановом.

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