Первый в мире спортивный хиджаб вышел в продажу

Компания Nike выпустила в продажу первый спортивный хиджаб Pro Hijab, сообщает HypeBae.

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Хиджаб представлен в двух размерах и в трех цветах: черном, сером и обсидиановом. Одежда изготовлена из воздухопроницаемого эластичного материала. В рекламе продукта приняли участие боксер Зеина Нассар, фигуристка Эграти Захра Лари и тяжелоатлетка Амна аль-Хаддад.

В России хиджаб можно купить на официальном сайте Nike, его стоимость составляет 2590 рублей.

В ноябре журнал Time включил хиджаб Nike в список лучших изобретений 2017 года.

Первую модель спортивного хиджаба Nike представил в марте.