Американки за неделю раскупили джинсовые хиджабы American Eagle

Марка American Eagle Outfitters запустила в продажу линейку джинсовых хиджабов. Головной убор стал частью осенней коллекции бренда. В США его раскупили за неделю. Об этом в четверг, 3 августа, сообщает ProFashion.

Выпуск джинсового хиджаба стал частью рекламной кампании, в которой приняла участие сомалийская модель Халима Аден. Цена головного убора составляла 20 долларов.

Denim for daaayss 😍 @americaneagle 🦅 #ICan @cassblackbird @trey.laird Публикация от Halima Aden (@kinglimaa) Июл 17 2017 в 3:11 PDT

Весной 2017 года другая марка — Nike — представила первую модель спортивного хиджаба. В его создании принимали участие сами спортсменки, в том числе фигуристка из ОАЭ Захра Лари.

На разработку модели ушло около года, она выполнена из специальной эластичной ткани. Предполагается, что в продажу хиджабы поступят в 2018 году и будут представлены в трех цветах: черном, сером и обсидиановом.