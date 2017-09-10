«Выглядеть сексуально хотят не только российские девушки»

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Ота Томоюки
Ота Томоюки
Фото: пресс-служба Uniqlo

В начале сентября в новом концептуальном формате открылся после реконструкции магазин бренда Uniqlo в торговом центре «Атриум». К открытию была приурочена рекламная кампания «Открытие города». Ота Томоюки, генеральный директор Uniqlo Россия, рассказал «Ленте.ру» о том, почему его компания выпускает хиджабы и не стремится поддерживать все актуальные тренды.

О покупателях

Как и любой, полагаю, представитель бренда одежды, я хочу, чтобы наши покупатели от рождения и до зрелых лет носили наши вещи и чтобы вещи их радовали. Младенческую линейку мы запустили в прошлом году именно потому, что этого хотели наши покупатели. Также по желанию покупателей мы разработали линию купальников и пляжной одежды. Изменяя свое отношение к вещам, люди меняют отношение к миру, к жизни в целом. Это девиз нашей компании.

О трендах

Для нас в центре внимания — не отдельные тренды, а целостный образ покупателя. То, как человек выглядит, его аутфит в общем виде. Сочетания, возможность комбинаций. Нашу одежду может носить любой покупатель практически в любой ситуации. Это может быть total look или отдельные элементы гардероба. Классические или зауженные джинсы Uniqlo можно сочетать с пиджаками, блузками или джемперами каких-нибудь дизайнерских марок. Наша сила в базовых вещах, которые составляют основу гардероба, и мы не нуждаемся в копировании трендов, задаваемых модными домами.

О женской сексуальности

Японский рынок специфичен, и японские представления о женской привлекательности, сексуальности тоже специфичны. Возможно, на российский взгляд, наши женщины одеваются скромно. Но Uniqlo не ограничивает себя только японским рынком, мы стараемся делать вещи, которые понравятся людям в разных странах. Мы делаем не японскую, а глобальную моду. Выглядеть подчеркнуто сексуально хотят не только российские девушки, но и их ровесницы в других странах. Многие хотят одеваться разнообразнее и ярче. Раньше мы не в полной мере отвечали этим пожеланиям покупателей, но теперь мы собираем их мнения, анализируем, сообщаем команде разработки и меняем свой ассортимент.

О хиджабе

Планируя новые коллекции, мы анализируем стиль жизни покупателей, узнаем, какую одежду диктует им этот стиль. В мусульманских странах и регионах Юго-Восточной Азии существует большой спрос на хиджаб. Это не некий национальный костюм, а стиль одежды, и мы, в свою очередь, производим не национальный костюм для того или иного региона, а одежду определенного стиля, сшитую по определенным правилам. Девушка, которая хочет и соблюсти нормы шариата, и выглядеть модно, может надеть длинную блузу, закрывающую руки, платок и обычные джинсы. Нечто подобное произошло и с летними кимоно-юката, традиционной и привычной японской одеждой, которую мы начали продавать несколько лет назад по запросу покупателей в Японии. И юката оказались очень популярными во многих странах, где их носят как домашнюю одежду или покупают в подарок.

О необходимых вещах

Я считаю, что в любом гардеробе должен быть ультралегкий компактный пуховик. Вещь совершенно незаменимая, притом что сам я предпочитаю классический стиль в одежде. Я десятки раз в год летаю из России в Японию и обратно, плюс еще разные деловые и личные поездки. И бывают моменты, когда перепад температур доходит до 40 градусов. В японском климате, не слишком холодном и довольно ровном, я не мог оценить, как это удобно — иметь под рукой мешочек с пуховиком. А тут холодно — развернул, надел, зашел в жаркое обогреваемое помещение — снял, свернул, убрал.

О коллаборациях

Коллаборации — это создание Life Wear, одежды для новой жизни. Мы минималисты, но мы охотно и много сотрудничаем с дизайнерами, разделяющими наши концептуальные воззрения на моду и стремление делать качественную одежду из качественных материалов. Нужно, чтобы между компанией и модельером была взаимная симпатия и эмпатия. Мы не «давим» на художника, не контролируем каждый его шаг, но за всеми процессами создания коллекции стараемся следить.

О дизайнерах

С Uniqlo работала Жиль Зандер, мы сотрудничаем с Инес де ла Фрессанж (в этом году она представила свою первую мужскую коллекцию для нашего бренда и восьмую по счету женскую линию), работаем с Кристофом Лемером, выпускаем дизайнерскую линию U и выпускаем совместную коллекцию с Джонатаном Андерсеном. Лично меня очень воодушевила работа с Джонатаном, это был интересный опыт. В планах — сотрудничество с еще одним очень интересным модельером, но его имя пока держим в секрете.

О флагманском магазине

Мы стремимся во всех странах, где представлен бренд Uniqlo, открывать флагманские магазины с отдельным входом. Обдумываем такую возможность и применительно к Москве. Но пока к услугам российских покупателей — концептуальный магазин в «Атриуме». Два этажа, расширенный отдел одежды для детей и младенцев, лаунж музея «Гараж». Особенности российского климата и трафика не слишком благоприятствуют открытию магазинов с отдельным входом, но мы не теряем надежды на открытие большого магазина в каком-нибудь красивом месте Москвы.

О бизнесе

О делах лучше всего говорят результаты. Если меня спрашивают о популярности Uniqlo в России, я просто говорю, что мы уже открыли двадцать магазинов и еще пять собираемся открыть до конца осени. И такой темп — не потому, что у нас неоправданные амбиции, а потому, что мы отвечаем на пожелания наших покупателей. Это нелегко, но мы в Японии знаем, что к цели нужно двигаться постепенно, постоянно, шаг за шагом. Так и делаем.

Беседовала Вероника Гудкова

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