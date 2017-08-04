Uniqlo начал продавать вещи через торговые автоматы

Японская марка Uniqlo начала тестировать новый формат продажи одежды: через вендинговые автоматы. Об этом сообщает L'Officiel.

Вещи будут упакованы в картонные коробки и металлические тубы. Первый такой автомат уже работает в аэропорту Окленда (штат Калифорния). В ближайшее время в США марка планирует поставить еще несколько таких автоматов — они будут установлены в торговых центрах и аэропортах. Цены на вещи варьируются от 15 до 70 долларов.

Таким образом марка хочет привлечь больше покупателей на североамериканском рынке. Более того, по словам представителей Uliqlo, обслуживание вендинговых аппаратов обходится гораздо дешевле, чем магазин или pop-up.

Бренд Uniqlo — часть японского холдинга Fast Retailing, которому принадлежат также марки Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam и Theory. Компания специализируется на выпуске повседневной одежды.