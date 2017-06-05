Uniqlo показала одежду для людей с «разными культурными особенностями»

Японская марка Uniqlo показала коллекцию, созданную с британским дизайнером Ханой Тадзимой. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 5 июня.

«Эта коллекция стала популярной, так как она легко вписывается в личные и культурные особенности стиля разных людей. Она элегантная, современная и удобная», — сказала модельер. Новая коллекция будет доступна в 15 странах, включая Россию.

Фото: Uniqlo

Модели сделаны из приятных и нежных для кожи материалов, а также тканей с различными текстурами, в том числе и твид. Еще одним нововведением стали декоративные детали блуз и платьев. Также в линейке представлены плащи, юбки, платья и туники.

Бренд Uniqlo — часть японского холдинга Fast Retailing, которому принадлежат также марки Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam и Theory. Компания специализируется на выпуске повседневной одежды.