Uniqlo объявил конкурс для поклонников Человека-Паука

Японский бренд демократичной одежды и аксессуаров Uniqlo объявил тему своего ежегодного дизайнерского конкурса UTGP 2018. Об этом сообщает WWD.

«В мире так много удивительных феноменов поп-культуры, и наша цель в Uniqlo — создание оригинальных коллекций: и для проекта UTGP, и для сезонного ассортимента в линии UT. Мы надеемся, что фанаты Marvel обязательно примут участие в конкурсе», — сказал Рей Мацунума (Rei Matsunuma), директор по коллаборациям UT компании Uniqlo.

Участникам предлагается создать эскизы футболок с изображением героев комиксов Marvel: Человека -Паука, Доктора Стренджа, Мстителей, Железного Человека и других персонажей. Заявки на участие будут приниматься с 24 июля по 31 августа 2017 года. Футболки по дизайну победителей конкурса будут выпущены лимитированной коллекцией и представлены в магазинах Uniqlo.

Также компания предложила специальную акцию для москвичей. 22 и 23 июля все желающие смогут обменять старую футболку на новую футболку Uniqlo, изготовленную по инновационной технологии AIRism, в pop-up бутике Uniqlo в Атриуме. Старая одежда пойдет на нужды благотворительного проекта Uniqlo Recycle.

Бренд Uniqlo — часть японского холдинга Fast Retailing, которому принадлежат также марки Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam и Theory. Компания специализируется на выпуске повседневной одежды. 2 апреля 2010 года сеть Uniqlo открыла первый магазин в России, в московском ТЦ «Атриум».

Компания Marvel Comics основана американским издателем Мартином Гудменом в 1939 году, специализируется на создании комиксов. В настоящее время это часть корпорации «Marvel Entertainment», принадлежащей, в свою очередь, компании Walt Disney.