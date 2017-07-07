Uniqlo предложил носить Микки Мауса на груди

Японский бренд Uniqlo представит новую коллаборацию с Disney, посвященную Микки и Минни Маус. Проект включает в себя три линейки, куда вошла как взрослая, так и детская одежда. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает Highsnobiety. В коллекции будут представлены свитшоты, обувь, а также сумки и аксессуары.

Первая линейка «Mickey Travels», в центре которой путешествия Микки и Минни, поступит в продажу 17 июля. Позже, 28 августа, станут доступны две остальные линейки: Disney Textile и Mickey Stands. Цены на вещи пока не называются.

Фото: Uniqlo 1 /5

«Magic for All» — это совместный проект японской марки Uniqlo и Disney. Первая коллекция с таким названием была выпущена осенью 2016 года. В нее входили три линейки. Varsity Disney — модели, вдохновленные винтажным американским студенческим стилем; Outdoor Disney — одежда для города, украшенная природными мотивами и выполненная в натуральных цветах, а также Holiday Disney — вещи, созданные специально для рождественской и новогодней поры.

Uniqlo — японская компания, выпускающая повседневную одежду. Основатель компании — Тадаси Янай. В настоящее время флагманские магазины Uniqlo открыты в 19 мировых столицах. 2 апреля 2010 года сеть Uniqlo открыла первый магазин в России, в московском ТЦ «Атриум».