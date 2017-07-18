Uniqlo показал первые модели из коллаборации с JW Anderson

Японский бренд одежды и аксессуаров представил первые модели из совместной коллекции с британским брендом JW Anderson сезона осень/зима 2017, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы бренда во вторник, 18 июля.

«Для меня мотивацией к созданию этой коллекции стала вера в демократию модной индустрии. Я надеюсь, что среди предложенных нами вещей каждый человек сможет найти что-то для себя», — отметил дизайнер Джонатан Андерсон. «Идея создания нового продукта — это то, что объединяет Uniqlo и JW Anderson. Сведение всего к самой сути — характерная особенность японской культуры. Неважно, чем было обусловлено создание коллекции — культурой, тканями или силуэтами, — все дело в идее упрощения чего-либо ради создания наибольшего эффекта», — добавил дизайнер.

Фото: пресс-служба Uniqlo 1 /2

Коллекция выдержана в стиле английской классики, использованы принты под шотландский тартан и характерные для JW Anderson элементы графического дизайна. В линию вошли двубортный тренч с поясом, пальто из твида с переплетением «ломаная саржа», стеганая куртка из смешанных шерстяных тканей, исландский свитер, шарф в полоску, пуховики, рубашки в клетку и сумки-tote. Часть предметов коллекции, в том числе шарфы и пуховики, произведены с использованием технологии сохранения тепла Heattech.

Материалы по теме Покупальный сезон Куда уплывают деньги россиян в дождливое лето

В России коллекция появится в продаже в избранных магазинах Москвы и Санкт-Петербурга в конце сентября 2017 года.

Джонатан Уильям Андерсон — британский дизайнер, уроженец Северной Ирландии. В 2008 году основал бренд одежды и аксессуаров JW Anderson. Лауреат премий British Fashion Awards (2014 и 2015), New Establishment Award (2013). Сотрудничал с брендами TopShop и Versus. В настоящее время бренд JW Anderson принадлежит концерну LVMH, а Андерсон возглавляет собственный бренд и занимает пост креативного директора дома Loewe, входящего в тот же концерн.