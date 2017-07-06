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Покупальный сезон

Куда уплывают деньги россиян в дождливое лето

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Фото: Tiffany & Co.

Лето не балует теплыми и сухими днями, утешает одно: в магазинах всегда тепло и сухо, и постоянно, несмотря на капризы погоды и экономической ситуации, открываются новые бутики и корнеры. Даже располагая совсем небольшим бюджетом, можно скрасить себе пасмурные дни, купив что-нибудь яркое и легкое в расчете на то, что природа все-таки раскается и устроит лето хотя бы в августе.

Часы и бриллианты

Самое шумное открытие июня случилось в отеле «Метрополь», где специально приглашенный бренд-амбассадор часовой марки Hublot, легендарный футболист 1960-70-х годов Пеле лично перерезал ленточку нового флагманского магазина бренда. В бутике продаются как регулярные коллекции Hublot, так и лимитированные выпуски, за которыми охотятся коллекционеры.

Столь же масштабное событие ждет в конце лета и любительниц украшений: в «Петровском пассаже» откроется второй московский бутик американского ювелирно-часового бренда Tiffany&Co. Как и во флагманском магазине компании в ГУМе, там будут продаваться и высокая ювелирная коллекция, и дневные украшения, и линия изделий из серебра, а также мужские и женские часы.

Магазин Harry Winston, занявший респектабельное пространство в Столешниковом переулке, ранее принадлежавшее Cartier, а потом Swatch, работает уже с апреля. Кроме «лучших друзей девушек» — бриллиантов чистой воды, в бутике есть и часы с усложнениями — бестселлеры Opus, а также вечерние ювелирные женские модели.

Плавки в золоте

В конце июня на третьей линии ГУМа открылся флагманский магазин бренда купальных принадлежностей и пляжной одежды класса люкс Vilebrequin. Именно эта марка предлагает свои фирменные шорты для плавания Moorea во множестве вариантов, в том числе модель Golden Turtle с морской черепахой, символом марки, вышитой по контуру нитью из настоящего высокопробного золота. Впрочем, хороши и остальные модели: каждый сезон появляется до 30 новых принтов в сезон. По словам главы марки Ролана Эрлори, лично прибывшего на открытие магазина, на плавках Vilebrequin возможно любое конвенциональное изображение, кроме изображения оружия.

В модном универмаге ЦУМ открылось несколько корнеров, в частности, обновленные корнеры аксессуаров Dolce&Gabbana и Saint Laurent, декорированные черным и белым мрамором соответственно. В корнере Saint Laurent, кроме стеллажей с сумками и клатчами, поместился даже настоящий рояль.

Марка детских головных уборов Chobi расширила свой ассортимент и открыла бутик в новой концепции в «Крокус Сити Молле»: теперь под этим брендом продается и женский кашемировый трикотаж. Российский модельер Алена Ахмадуллина запустила летом 2017 года демократичную линию одежды и обуви Akhmadullina Dreams. Открылось два магазина бренда — в «Охотном ряду» и «Атриуме», а в конце лета ожидается еще один бутик в «Метрополисе».

В «Метрополисе», зимой значительно расширившем свое пространство, открылся и первый российский магазин линии спортивной одежды Philipp Plein — Plein Sport, оформленный в стиле спортивного зала класса люкс итальянской архитектурной студией CLS. На стенах — граффити, по периметру — спортивный инвентарь: боксерская груша из крокодиловой кожи, штанги и гантели, спортивные скамьи, баскетбольное кольцо.

Там же, в «Метрополисе», и новый магазин сети No One с обувью AGL, Barracuda, Premiata, Fratelli Rossetti, Rocco P. и других марок и сумками Coccinelle, а также магазин вернувшейся в Россию после некоторого перерыва итальянской марки аксессуаров и багажа Mandarina Duck. В ассортименте — сумки, рюкзаки и чемоданы из натуральной кожи и инновационного текстиля, кошельки и портмоне.

Скромно и со вкусом

Одно из самых ярких открытий сезона в демократичном сегменте — новый флагманский магазин шведского модного ретейлера H&M на Тверской в Москве. Там, кстати, уже потихоньку раскручивается сезонная распродажа летнего ассортимента. Однако российской столицей компания не ограничивается: в начале лета открылся второй магазин бренда в Новосибирске, в торговом центре «Аура». Ассортимент традиционный: женская, мужская и детская одежда всех подбрендов H&M. Конкурент H&M, японский ретейлер Uniqlo, тоже ведет экспансию в регионы и в конце августа откроет магазин площадью более 1600 квадратных метров в нижегородском торговом центре «Фантастика».

Жители Санкт-Петербурга, Самары и Краснодара могут пополнить свой casual-гардероб новыми джинсами, джинсовыми куртками, «рубашками дровосека» и футболками всех расцветок с принтом и без такового в магазинах Lee и Wrangler. Lee открылся в Питере, Wrangler — в Краснодаре и Самаре. Особое внимание стоит обратить на мужскую и женскую летнюю линию в стиле 1970-х годов, навеянную воспоминаниями о культовым нью-йоркском ночном клубе Studio 54, где в свое время гуляли Джейн Биркин, «Роллинги» и Энди Уорхол.

Ретейлеры поощряют массовое увлечение горожан бегом, фитнесом и циклическими видами спорта. В июне в торговом центре «Авиапарк» открылся магазин Leap (в переводе с английского — «прыжок»): женская и мужская одежда и обувь для фитнеса, бега и тренинга, включая, помимо тренировочных линеек Nike, adidas и Reebok, популярные у бегунов кроссовки ASICS и New Balance. Почти 400-метровый магазин — первый в новой сети, ожидается, что скоро этих потенциально популярных у спортсменов-любителей торговых точек станет больше. Есть все шансы: Leap в России открыт той же компанией, что и довольно посещаемые магазины городских кроссовок Street Beat.

Любители удобной городской обуви приглашаются и в открывшийся в новой концепции X-Store магазин Geox. Он разместился в торговом центре «Метрополис». Концепция подразумевает помещение в стиле лофт: нарочито грубые бетонные поверхности, металл и дерево. Материалы соответствуют сертификации LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) в области экологичного строительства и отделки. По замыслу создателей X-Store, стеклянные витрины символизируют прозрачность процессов на фабриках Geox, а входная дверь с круглыми отверстиями напоминает о фирменной перфорации подошвы.

Вероника Гудкова

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