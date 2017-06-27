В ЦУМе появилось больше сумок

В московском ЦУМе на 1 этаже открылись обновленные корнеры Dolce&Gabbana и Saint Laurent, где представлены сумки и аксессуары из последних коллекций брендов. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 27 июня.

Обновленный корнер Dolce&Gabbana, площадью 111 квадратных метро, представляет собой открытое пространство с отделкой из черного мрамора и золота, украшенное тканевыми декоративными панелями и деревянными вставками на мебели.

Магазин Saint Lauren, площадью 80 метров, декорирован белым и темным мрамором с зеркальными полками с подсветкой. Посередине магазина установлен черный глянцевый рояль.

Фото: пресс-служба ЦУМа

Торговый дом ЦУМ основан в 1992 году как преемник первого российского универмага «Мюр и Мерилиз» (основан в 1857 году, на тот момент являлся третьим магазином формата department store в Европе после Harrods и Selfridges) и ЦУМа в советский период.

В начале июня 2017 года в универмаге стартовала кампания «Лето в ЦУМе». Тема спорта стала основной для кампании и поддерживается оформлением интерьера универмага. Первый этаж и пространство атриума ЦУМа превратилось в огромный бассейн с дорожками, трамплинами и ныряльщиками. Верхние этажи также оформлены в спортивном стиле: второй этаж — как гольф, третий — как теннис, а четвертый — как серфинг.