Британский паралимпиец стал представителем бренда Uniqlo

Паралимпийский чемпион по теннису на инвалидных колясках Гордон Рид стал новым амбассадором японской марки Uniqlo. Об этом во вторник, 11 июля, сообщает WWD. Теннисист — первый британский спортсмен, сотрудничающий с маркой.

В 2016 году Гордон Рид стал первым в истории теннисистом-колясочником, который победил на Уимблдоне в одиночном разряде. «Мы рады, что господин Рид присоединился к нашему международному бренду Uniqlo. Рид — очень выносливый и стойкий человек, который преодолевает любые трудности ради победы. Это именно те качества, которые мы ценим в представителях нашего бренда», — сказал председатель компании Uniqlo Тадаси Янай.

Uniqlo — японская компания, выпускающая повседневную одежду. Основатель компании — Тадаси Янай. 2 апреля 2010 года сеть Uniqlo открыла первый магазин в России, в московском ТЦ «Атриум».

В 2014 году Uniqlo и Международная теннисная федерация (ITF) заключили трехлетнее соглашение о генеральном спонсорстве основных мероприятий турнира по теннису на инвалидных колясках (Wheelchair Tennis Tour).