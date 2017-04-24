Uniqlo переключился на спорт

Японская марка Uniqlo представила первую в своей истории коллекцию спортивной одежды. Как сообщает ProFashion, в нее вошли функциональные куртки, толстовки, футболки, майки, брюки и шорты, выполненные из высокотехнологичных и инновационных материалов.

По словам представителей бренда, вещи изгнотовлены из мягкой ткани, которая остается прохландной независимо от интенсивности тренировок. Новая линейка уже поступила в продажу и доступна во всех фирменных магазинах.

Бренд Uniqlo — часть японского холдинга Fast Retailing, которому принадлежат также марки Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam и Theory. Компания специализируется на выпуске повседневной одежды.

В начале марта 2016 года Uniqlo представил новую коллекцию одежды, созданную креативным директором линии Uniqlo U и парижского исследовательско-проектного центра бренда Кристофом Лемером. Помимо стандартных базовых моделей — курток, платьев и футболок, в коллекцию вошли ультратонкие пуховики, а также купальные костюмы.