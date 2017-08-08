Участники новой кампании Uniqlo показали секретные места Москвы

Японский бренд Uniqlo представил новую рекламную кампанию, в ней впервые приняли участие россияне. До этого марка не приглашала локальных героев. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 8 августа.

Запуск кампании приурочен к открытию фирменного магазина в московском «Атриуме» после реконструкции. Участниками кампании «Открытие города» стали журналист Алена Долецкая, директор Музея современного искусства «Гараж» Антон Белов, балерина Большого театра Кристина Кретова, телеведущая Мария Железнякова со своей семьей, блогер Дарья Костромитина, фотограф Иван Дементиевский, танцовщица и модель Кейко Ли, а также лидер и основатель арт-группы ZUKCLUB Сергей Овсейкин. Герои показали свои любимые секретные места Москвы.

Фото: Uniqlo 1 /5

Бренд Uniqlo — часть японского холдинга Fast Retailing, которому принадлежат также марки Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam и Theory. Компания специализируется на выпуске повседневной одежды.

В начале августа марка начала тестировать новый формат продажи: через вендинговые автоматы. Веши упакованы в специальные металлические тубы. Первый такой автомат уже стоит в аэропорту Окленда (штат Калифорния).