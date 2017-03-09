Nike сшил мусульманкам спортивные хиджабы

Компания Nike представила первую модель спортивного хиджаба. В разработке головного убора принимали участие сами спортсменки, в том числе фигуристка из ОАЭ Захра Лари. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 9 марта.

На разработку модели ушло около года, она выполнена из специальной эластичной ткани. Предполагается, что в продажу хиджабы поступят в 2018 году и будут представлены в трех цветах: черном, сером и обсидиановом.

Компания Nike основана в США в 1964 году и первоначально называлась Blue Ribbon Sports. Ее штаб-квартира расположена в Бивертоне, штат Орегон. Продукция компании выпускается также под брендами Nike Golf, NikeLab, Nike Pro, Nike+, Air Jordan и Nike Skateboarding.

В конце февраля 2016 года марка представила новое мотивационное видео о женщинах Ближнего Востока. Его цель — сломать стереотипы и изменить культурный и социальный взгляд на женщину. В съемках приняли участие скейтер Захра Лари, тренер по паркуру Амаль Мурад, певица Балкис Фаси из Эмиратов, боксер Арифа Бсеисо из Иордании и фехтовальщица из Туниса Инес Бубакри.