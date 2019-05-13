Названа самая модная вещь в мире

Платформа Lyst, специализирующаяся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, составила список самых популярных в настоящий момент вещей. Об этом сообщает The Independent.

Лидером оказались кожаные кеды с увеличенной подошвой британского бренда Alexander McQueen, стоимость которых составляет около 30 тысяч рублей. Второе место занял ободок итальянского модного дома Prada, украшенный декоративными шипами. В онлайн-магазинах он стоит более 40 тысяч рублей. Тройку самых востребованных вещей замыкает крошечная сумка Le Chiquito французской марки Jacquemus (доступна по цене от 30 тысяч рублей).

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На четвертое место попал ремень с золотистым логотипом Gucci, на пятое — меховая куртка Sandy Liang, на шестое — сумка baguette bag модного дома Fendi.

Ежегодно специалисты Lyst публикуют квартальные отчеты о предпочтениях пяти миллионов покупателей в 12 тысячах интернет-магазинах. Отчеты формируются на основе запросов в поисковиках сети.

В феврале Lyst назвал наиболее востребованным в мире брендом итальянский модный дом Gucci. Самыми часто запрашиваемыми в поисковиках продуктами марки стали классическая сумка на ремне Gucci Soho Disco bag и ремень с логотипом.

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