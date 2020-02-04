В сети перечислили наиболее травмирующие психику детские песни

Пользовательница Twitter с ником «Пьющая училка» опубликовала пост, в котором рассказала о травмирующем эффекте «Песенки мамонтенка» из советского мультфильма «Мама для мамонтенка». Менее чем за сутки пост набрал более 20 тысяч лайков. В комментариях другие пользователи сети перечислили остальные детские песни и мультфильмы, наиболее травмирующие психику и заставляющие бесконтрольно плакать.
Пост побудил многих вспомнить личные истории. «Что в детстве рыдала от нее (от «Песенки Мамонтентка» — прим. «Ленты.ру»), когда мама была в постоянных командировках, что теперь рыдаю, даже увидев в подборке на YouTube и напев про себя, когда сыну мультики ставлю (его я от этой жести берегу)», — поделилась Дарья Богданова.
Пользователь «Рюмка Ромка» назвал трогательные советские песни психологическим оружием времен СССР. Микроблогер «Мы с тобою две капли разные» предположил, что самые берущие за душу стихотворения были написаны заключенными ГУЛАГа в те моменты, когда они чувствовали себя особенно плохо. Другой юзер в свою очередь предложил использовать «Песенку Мамонтенка» на допросах, чтобы доводить человека до такого уровня отчаяния, когда он будет готов рассказать все.
В список композиций, слушая которые, невозможно не плакать, также вошли «Лошади в океане», «У пони длинная челка...» из мультфильма «Пони бегает по кругу», «Прекрасное далеко», песни из «Голубого щенка» и «Стойкого оловянного солдатика». В числе особенно травмирующих многие называли мультфильмы «Варежка» и «Пингвины».
Ранее в Twitter обсуждали худшие фразы для первого свидания. Пользователи посчитали, что неприятнее всего услышать вопросы о прошлых отношениях и причинах разрыва, вопросы о зарплате, а также негативные высказывания в адрес бывших партнеров.