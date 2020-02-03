Составлен список худших фраз для первого свидания

Пользователь Twitter с ником Профессор Леголасов запустил тред, в котором предложил поделиться худшими фразами, после которых люди понимали, что первое свидание будет последним.
К особенно раздражающим на первом свидании фразам многие отнесли вопросы о прошлых отношениях и причинах разрыва, негативные высказывания в адрес бывших партнеров, вопросы о зарплате а также запреты на нецензурную брань для женщин.
Некоторые сформулировали свои ограничения довольно радикально. «ППС — путешествия, психология, саморазвитие. В любой комбинации. Это как табличка на фуре, что внутри пусто», — считает @Optimus0130
При этом многие составили свои собственные списки. Так, например, @MeshurKarinca отнес к стоп-фразам следующие:
— А ты нашел Иисуса?
— Мы всегда отдыхаем в Анталии
— Брат у меня военный
— Вот попробуй грибов, сама солила
— Я в политике не разбираюсь
— Ихний
— Я мечтаю увидеть Париж/Лондон/Чебоксары
— Я же дама
Россиянка с ником @71ScwBauPOa0TE9 рассказала, что занимается дизайном и пошивом эксклюзивных эротических комплектов. Именно поэтому особенно неприятными для нее становятся следующие фразы:
а) А ты носишь то, что ты шьешь?
б) Покажи это на себе
в) Ну это же носят только шлюхи
Свой список предложила @PlaguePolly:
— Тебе бы похудеть
— Розовые волосы — чтобы внимание привлечь?
— Наколки? Зечка что ли?
— Игры делают людей жестокими
— Не матерись — не женственно
— Женщины глупее мужчин
— Аборт — это убийство
— В смысле ты не хочешь детей? Детей все хотят
Несколько неуместных на первом свидании фраз вспомнила @DarkSerpenta. В частности, ее раздражало, когда ее спрашивали, зачем люди заводят животных, говорили, что ненавидят геев и лесбиянок, и навязывали им религиозность. Кроме того, значительно хуже свидание делало желание собеседника покурить и поговорить о политике.
Превратить первое свидание в последнее, по мнению @topordobra, могут фразы «работы не найдешь, законы тупые — никаких возможностей развернуться»,
«А я тут по телеку видел...» или «Ну, я там через друзей оформил все/дал на лапу».
Ранее пользователи Twitter перечислили вещи и явления, которые, по их наблюдению, способны вывести из себя окружающих. По мнению автора оригинального поста, самыми раздражающими других факторами являются способность улыбаться по утрам, вести трезвый образ жизни, получать удовольствие от работы и заниматься в тренажерном зале, не испытывая при этом нежелания делать это.