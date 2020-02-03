Составлен список худших фраз для первого свидания

Пользователь Twitter с ником Профессор Леголасов запустил тред, в котором предложил поделиться худшими фразами, после которых люди понимали, что первое свидание будет последним.

— Профессор Леголасов против коронавируса 👊👊👊 (@legolasov) 29 января 2020, 13:53

К особенно раздражающим на первом свидании фразам многие отнесли вопросы о прошлых отношениях и причинах разрыва, негативные высказывания в адрес бывших партнеров, вопросы о зарплате а также запреты на нецензурную брань для женщин.

Некоторые сформулировали свои ограничения довольно радикально. «ППС — путешествия, психология, саморазвитие. В любой комбинации. Это как табличка на фуре, что внутри пусто», — считает @Optimus0130

При этом многие составили свои собственные списки. Так, например, @MeshurKarinca отнес к стоп-фразам следующие:

— А ты нашел Иисуса?

— Мы всегда отдыхаем в Анталии

— Брат у меня военный

— Вот попробуй грибов, сама солила

— Я в политике не разбираюсь

— Ихний

— Я мечтаю увидеть Париж/Лондон/Чебоксары

— Я же дама

Россиянка с ником @71ScwBauPOa0TE9 рассказала, что занимается дизайном и пошивом эксклюзивных эротических комплектов. Именно поэтому особенно неприятными для нее становятся следующие фразы:

а) А ты носишь то, что ты шьешь?

б) Покажи это на себе

в) Ну это же носят только шлюхи

Свой список предложила @PlaguePolly:

— Тебе бы похудеть

— Розовые волосы — чтобы внимание привлечь?

— Наколки? Зечка что ли?

— Игры делают людей жестокими

— Не матерись — не женственно

— Женщины глупее мужчин

— Аборт — это убийство

— В смысле ты не хочешь детей? Детей все хотят

Несколько неуместных на первом свидании фраз вспомнила @DarkSerpenta. В частности, ее раздражало, когда ее спрашивали, зачем люди заводят животных, говорили, что ненавидят геев и лесбиянок, и навязывали им религиозность. Кроме того, значительно хуже свидание делало желание собеседника покурить и поговорить о политике.

Превратить первое свидание в последнее, по мнению @topordobra, могут фразы «работы не найдешь, законы тупые — никаких возможностей развернуться»,

«А я тут по телеку видел...» или «Ну, я там через друзей оформил все/дал на лапу».

Ранее пользователи Twitter перечислили вещи и явления, которые, по их наблюдению, способны вывести из себя окружающих. По мнению автора оригинального поста, самыми раздражающими других факторами являются способность улыбаться по утрам, вести трезвый образ жизни, получать удовольствие от работы и заниматься в тренажерном зале, не испытывая при этом нежелания делать это.

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