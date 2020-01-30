Девушка шокировала любимого знакомствами с другими девушками с помощью его фото

Пользователь Reddit с ником Throwracatfishgf случайно обнаружил в ноутбуке возлюбленной скриншоты ее переписок в WhatsApp и Tinder с другими девушками. В диалогах она притворялась мужчиной, а в качестве фотографий профиля использовала его снимки. По его признанию, находка вызвала у него шок.

Throwracatfishgf познакомился с девушкой около шести месяцев назад в спортивном зале. По его словам, их отношения были идеальными, пока он, оставшись один в ее комнате, не нашел в ноутбуке несколько вызвавших беспокойство изображений.

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Он заметил себя на файлах, сохраненных под названиями вроде josh1.jpg, хотя его звали не Джош. Затем он нашел папку под названием JSHSMTH, в которой было сохранено множество его фотографий. Некоторые снимки были сделаны много лет назад, задолго до знакомства с девушкой, и, как с уверенностью заявляет юзер, не публиковались нигде, кроме его сторис в Instagram. Автор поста также обнаружил несколько снятых без его ведома видео, на которых он занимался в спортивном зале.

Мужчина также обратил внимание на несколько папок, в названиях которых были женские имена. В них хранились скриншоты переписок, которые его возлюбленная вела с другими девушками, притворяясь мужчиной с его фотографиями. В некоторых папках также находились интимные снимки девушек, отправленные «Джошу».

Пользователь признался, что увиденное его шокировало. Он не знал, как следует поступить, поэтому просто ушел домой и с тех пор не общался с партнершей, приняв твердое решение расстаться с ней.

В комментариях к посту пользователи Reddit посчитали ситуацию крайне серьезной и посоветовали ему сперва обратиться в полицию. Юзеру порекомендовали изменить пароли от всех соцсетей и закрыть ей доступ. Некоторые посчитали необходимым собрать доказательства сталкинга.

Ранее другой пользователь Reddit пожаловался на то, что его жена попозировала голой перед мужчиной-фотографом, чтобы сделать сюрприз для супруга. Мужа возмутило, что решение о фотосессии было принято без предварительного обсуждения с ним.

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