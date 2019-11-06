Женщины раскрыли мужчинам глаза на тайные намеки на близость

Пользовательницы Reddit рассказали о случаях, когда делали мужчинам очевидные намеки на интимную близость или посылали знаки о том, что они им нравятся, но те их не понимали. Тред выбился в топ Reddit, собрав 90 тысяч одобрительных оценок.

Юзер с ником CaptPizza вспомнила, как парень сделал комплимент ее волосам, а она ответила, что они будут выглядеть еще лучше, если он запустит в них руки. Молодой человек с недоумением спросил, хочет ли она, чтобы он сделал ей прическу.

По словам Deerpajamapants, она несколько раз придвигалась ближе к бойфренду, пока они лежали на кровати и смотрели фильм, но он не понял ее намеков и решил, что девушке некомфортно. В итоге он пересел на стул, будучи убежденным в том, что так делает возлюбленной лучше.

Пользовательница ThrowawayL1G2B3 поделилась историей о первом свидании со своим нынешним парнем. Они сначала поужинали, потом пошли в бар, затем поехали к молодому человеку смотреть страшный фильм. В три часа ночи девушка решила сама задать парню вопрос: «Так ты меня поцелуешь или нет?»

Юзер Karamelais вспомнила, как попросила у своего будущего супруга одеяло, так как ей было холодно. Затем она заигрывающим голосом сказала, что под одеялом будет место для двоих, однако парень ответил, что ему не холодно.

Недопонимания случались не только у тех, кто только начинал романтические отношения, но и у женатых пар. Nothingweasel рассказала, как отправила мужу пакет с надписью: «Хочу тебя прямо сейчас!» Она ожидала, что как только он увидит это, они займутся сексом, но ей пришлось объяснять мужу смысл послания.

Ранее пользовательницы Reddit рассказали о главных негласных правилах, которым должны следовать все женщины на планете. Они объединили их под общим названием «Девичий кодекс». Большинство принципов касались женской солидарности.

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