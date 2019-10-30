В сети перечислили самые убедительные теории заговора

Пользователь Reddit с ником s2dxE спросил юзеров сообщества, в какие теории заговора они на самом деле верят. В комментариях юзеры поделились неофициальными теориями, которые считают реальными.

TheManWithNoSchtick сообщил, что не считает Юрия Гагарина первым человеком в космосе, а лишь «первым человеком в космосе, который выбрался оттуда живым». Clarque_ рассказал, что верит в запланированное устаревание вещей — когда что-то ломается вскоре после истечения гарантийного срока, что приводит к необходимости покупать новый предмет. Юзер _n8n8_ написал, что считает большинство компаний по производству матрасов лишь прикрытием для отмывания денег.

Пользователь mufassil заявил, что когда в США стали брать отпечатки пальцев и делать фотографии детей на случай, если их похитят, власти на самом деле хотели начать собирать досье на граждан и при этом не вызывать подозрений. AmeglianMinorCow полагает, что первое объявление баскетболиста Майкла Джордана о завершении карьеры в 1993 году последовало из-за неофициального запрета выступать, так как спортсмена поймали на ставках.

Lofibeats1988 рассказал, что считает историю с провалом нового вкуса «Кока-колы» маркетинговой компанией с целью увеличить продажи оригинального напитка в период повышенной конкуренции с другими производителями. Пользователь jvcscasio уверен, что большинство теорий заговора придумывают сами власти, чтобы «снять внимание с реальных теорий заговора». Noguarde убежден, что отсутствие карманов в женских штанах придумали специально для развития индустрии сумочек.

Ранее пользователи Reddit назвали утверждения, которые многим людям стоит услышать, но другие боятся им об этом сказать. В список вошли как фразы, которые обычно не принято говорить, так и то, о чем молчат, пытаясь сохранить расположение собеседника.

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