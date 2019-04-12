Интернет и СМИ
 
Последние новости
Родина отказала Ассанжу в особой помощи
UFC запретил украинскому бойцу выйти в октагон под песню «День Победы»
Созданы гибриды с мозгом человека и обезьяны
Раскрыты масштабы борьбы с пиратскими фильмами в России
Рэпер ST назвал причину распада «Ленинграда»
Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе
Голодный воришка разжалобил владельца магазина и избежал наказания
Мыши на МКС начали бегать кругами
Порошенко срочно позвал Зеленского на дебаты и нарвался на отказ
Новости партнеров

Самый забаненный пользователь интернета дал интервью

Перейти в «Мою Ленту»

YouTube-блогер Логан Пол (Logan Paul) пригласил на свой подкаст Impaulsive основателя сайта Infowars Алекса Джонса (Alex Jones), также известного как «главный конспиролог Америки», которого в 2018 года забанили практически во всех социальных сетях и на крупных сервисах. Видеозапись опубликована на YouTube-канале проекта.

Пол и Джонс вместе с другими гостями обсудили в том числе ситуацию, которая привела к «изгнанию» основателя Infowars с популярных платформ интернета. По словам «главного конспиролога Америки», ему не дают использовать не только соцсети, но и платформу для комментариев на сайтах Disqus и PayPal.

По мнению автора The Daily Dot Джоша Катцовица (Josh Katzowitz), появление Джонса в подкасте Пола, которого смотрит молодежь, может иметь неприятные последствия. «Пригласить Джонса на подкаст и дать ему свободу извергать свою ненавистную риторику в воздух было большой ошибкой», — считает он.

Тем не менее пользователи в комментариях к выпуску в целом положительно оценили приглашение такого неоднозначного гостя. Видео собрало почти 200 тысяч просмотров и получило только 332 дислайка при более чем 13 тысячах лайков.

Алекс Джонс — известный в США сторонник теории заговора. Его проект InfoWars публикует различные разоблачительные материалы. В 2018 году Джонса забанили практически во всех социальных сетях, на YouTube и в других сервисах. Причиной этому послужило постоянное упоминание конспирологических теорий эпатажным ведущим.

Логан Пол был признан худшим блогером YouTube 2018 года после того, как обнаружил во время съемки влога в японском лесу Аокигахара («лес самоубийц») мертвое тело. Влогер шутил над самоубийцей и использовал фото с телом для обложки видеоролика.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Logan Paul gave Alex Jones an audience—and it shows just how immature he really is
Назван худший YouTube-блогер года
Поглумившийся над телом самоубийцы блогер задумался о конце карьеры
Голосовой помощник «стал» сторонником теории заговора и борцом с рептилоидами
В сети собрали истерики и вопли «главного конспиролога Америки»
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:02 6 апреля

Черная невеста

Убийство известной телеведущей опечалило весь мир. Через 20 лет загадок стало больше
19:0811 апреля

Антон Долин ушел с ВГТРК из-за «лживого» репортажа о его семье

17:3211 апреля

Пранкер прикинулся полицейским и пожалел

15:5911 апреля

Российскую телеведущую обокрали в Лондоне

Интернет и СМИ00:01 8 марта
PHOTO: SIPA PRESS/EAST NEWS (L-R)Stefano Gabbana, Carine Roitfeld (Vogue France), Christian Audigier and Eva Herzigova at the 51th birthday party of Christian Audigie at the VIP Room in Cannes. Cannes, FRANCE -21/05/2009/0905221610

Королева порношика

Хрупкая женщина с русскими корнями ворвалась в мир моды и перевернула его
15:2511 апреля

Украинский журналист бежал от следствия из-за боязни расправы со стороны властей

20:5011 апреля

Лайфхак по экономии денег разозлил телезрителей

14:1911 апреля

Общение пользователей с голосовым помощником оказалось не приватным

Интернет и СМИ00:0329 марта

Вечный суд

Google годами уничтожал конкурентов по всему миру. Теперь с ним борются целые государства
20:0211 апреля

Обнаружены тысячи открытых баз данных россиян

10:0611 апреля

Невеста узнала о беременности подруги и предложила ей сделать аборт

21:0110 апреля

Украинская журналистка вызвала Скабееву на «баттл»

Россия
«Когда ты в клетке, на тебя смотрят, как на зверя»
В российских судах за решеткой сидят даже невиновные. Почему это плохо для всех
«Нас как бы не спросили»
Почему Хрущев отдал Крым Украине и как это изменило историю
«Как же так? При живой жене сам рубашки гладит?»
Почему забота о российских женщинах им вредит, но они этого не понимают
Кадыров обратился к «Газпрому»
Козырек жилого дома обрушился на женщину в Москве
Политолог прокомментировали победу Анны Щекиной в Усть-Илимске
Путин поручил сдержать рост тарифов на вывоз бытовых отходов
Все материалы
Мир
«Трамп — русский агент?»
 
В Судане произошел военный переворот
Армия поддержала протестующих и свергла президента. Он правил 30 лет
Джулиан АссанжКороль компромата
Спустя семь лет Ассанжа выгнали из посольства Эквадора. Ему все еще грозит смертная казнь
США временно разместят THAAD в Румынии
МИД России прокомментировал арест Ассанжа
Эквадор рассказал о связи WikiLeaks с российскими хакерами
Армия Хафтара ударила по военной базе в столице Ливии
Все материалы
Бывший СССР
«Фашистская оккупация краше москальской»
На Западной Украине любят Бандеру и хвалят Третий рейх. Там снова проголосуют за Порошенко
Литва отозвала посла из России
«Американцы считают себя супернародом»
Пьянство, скандалы и потери по всему миру. Чем обернулась для прибалтов служба в НАТО
Казахстан опроверг планы вытеснить Россию с Байконура
Порошенко обвинил Россию в атаке на выборы президента Украины
Украина собралась защитить Европу от континентальной войны с Россией
На Украине возбудили дело после ролика со «сбитым грузовиком» Зеленским
Все материалы
Экономика
Зеленый рывок
Эти страны научились спасать мир и зарабатывать на этом. Россия не хочет отставать
Вопреки прогрессу
Почему крупнейшие российские операторы связи опасаются прихода eSim
Алико ДанготеБелая ворона
Он выбился в люди, живя среди людоедов. Теперь он самый богатый человек Африки
Богатейший человек планеты предрек своей компании многомиллиардные потери
Lada покинет Европу
Нефтяники снизят цены на дизельное топливо
В Москве пройдет Best Cases Conference
Все материалы
Силовые структуры
«Либо по жизни неадекватные, либо пьяные»
Похождения футболистов Кокорина и Мамаева глазами свидетелей и очевидцев
«Пошел поговорить — и дважды всадил в капитана заточку»
В 90-х он ходил на стрелки с ореховскими и выживал на зонах: рассказ русского гангстера
Алимжан Тохтахунов«Вот он я, ни от кого не прячусь!»
Эксклюзивное интервью Алимжана Тохтахунова, также известного как Тайванчик
Наезд на полицейского в Москве попал на видео
Cуд над Кокориным и Мамаевым прервался из-за угрозы взрыва
Тайванчик рассказал о роли Кобзона в своем тюремном прошлом
Украинские силовики обстреляли мирных жителей в Донбассе и заинтересовали СКР
Все материалы
Наука и техника
Замер габаритов «шасси на колесах» с КвД-1-2009 во время «контрольных испытаний»Антигравитатор на колесах
Россия испытала нарушающий законы физики «квантовый двигатель»
«Обида на Европу объединила всех»
Как война с Турцией разожгла антирусскую истерию и рассорила Россию с Западом
Красная армия атакует Кронштадт«Большевики перестреляли своих»
Коммунистов привели к власти матросы. За что их убили при Ленине и оправдали при Ельцине?
Россия создаст супертяжелую ракету
Израильский аппарат разбился при первой посадке на Луну
Путин анонсировал завершение испытаний «Сармата»
В США заподозрили Россию и Китай в охоте за утонувшим F-35A
Все материалы
Спорт
Лига суровых мужчин
Россия 90-х влюбилась в английский футбол. Теперь страна увидит его на новом уровне
Завершились первые матчи 1/4 финала Лиги Европы
Нападение игрока «Спартака» на американца попало на видео
Побитый Мамаевым водитель потратил на лечение сотни тысяч рублей
Футболисты «Баварии» подрались
Украинский футболист вспомнил об отказе стать россиянином
Игрок «Спартака» сломал нос американцу в Москве
Все материалы
Культура
Скажи-ка, тетя
Десять главных вопросов к последнему сезону «Игры престолов»
Доминирование и подчинение
Что не так с сексом в «Игре престолов» и почему феминистки снова против
«Женщины сегодня сильнее мужчин»
Рэпер ST о распаде «Ленинграда», баттле с Оксимироном и песнях для Бузовой
Тимона и Пумбу в новом «Короле Льве» окрестили гиперреалистичными монстрами
Умер лидер группы «Соломенные еноты»
Запашный назвал отказ от диких животных в цирках лицемерием и данью моде
«Мы были такие пушистенькие»
О советских романтиках спустя 30 лет узнал весь мир. Что «Альянс» думает о внезапной славе
Все материалы
Интернет и СМИ
Боролись и напоролись
 
Антон Долин ушел с ВГТРК из-за «лживого» репортажа о его семье
Большая игра Azino
 
Российскую телеведущую обокрали в Лондоне
Лайфхак по экономии денег разозлил телезрителей
Общение пользователей с голосовым помощником оказалось не приватным
Обнаружены тысячи открытых баз данных россиян
Все материалы
Ценности
Кайли МиноугВдали от королевы
Самые властные и сексуальные женщины Австралии и Новой Зеландии
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
«Они абсолютно не стесняются пышных форм»
Латиноамериканки живут в бедности, но тратят последнее на сексуальные наряды и вечеринки
Раскрыто мнение мужчин о волосах на женском теле
Одеждой из культовой игры нулевых начнут торговать в магазинах
Ким Кардашьян похвасталась новым достижением
Женщин научили правильно выбирать костюмы
Все материалы
Путешествия
Биль или небыль
Водопад, арап и волки: чем может удивить туристов швейцарская глубинка
Роза пустыни
Это архитектурное чудо создали посреди песков. В нем все богатства Катара
Туристка нашла изобретательный способ не платить за багаж в самолете
Вытолканный из переполненного самолета пассажир вспомнил об инциденте и зарыдал
Гибель сплавлявшегося по российской реке туриста попала на видео
Названы самые подешевевшие направления для путешествий на майские праздники
Игры босоногих пассажиров бизнес-класса возмутили попутчицу
Все материалы
Из жизни
«Не король, а королева»
Эта женщина чуть не покончила жизнь самоубийством. Ее спас бокс
Элизабет Шорт«Женоненавистник и садист высшего порядка»
Детектив раскрыл самое громкое убийство в США спустя 60 лет. Убийцей оказался его отец
«Многие думают, что я мечтаю об итальянском мужчине»
История россиянки о жизни в Италии
Грудному ребенку укоротили слишком длинный язык
Весившая полтора центнера женщина похудела вдвое к годовщине свадьбы
Меган Маркл решила засекретить свои роды
Автомобиль въехал в спортзал и сбил человека с беговой дорожки
Все материалы
Колеса для «Ливерпуля» и «Челси»
На какие машины тратят свои миллионы футболисты Английской премьер-лиги
Суперкар из пробирки
C112 — готовый к выпуску Mercedes, отмененный в последний момент
Mitsubishi Pajero: покоритель песков
Культовый японский внедорожник и его короткая, но насыщенная история
Самые некрасивые кроссоверы XXI века
В этой подборке есть и дорогие, и мощные, и эксклюзивные внедорожники. А вот красивых нет
Новый Subaru Outback получит салон в стиле Volvo
Финны сделали автомобильный ключ за 500 000 евро
Компания Renault раскрыла подробности о кросс-купе Arkana для России
Все материалы
Дом
Сарай на колесах
Это невероятное здание задумали еще полвека назад, но сумели построить только сейчас
«Все жители тут становятся психами»
Москвичка уехала из столицы, чтобы счастливо жить в провинции
Торг уместен
Дачи на лето становятся дешевле, но москвичи все равно хотят скидок
Тайные продажи жилья вошли в моду в Москве
Названы российские курорты с самым дешевым жильем на майские праздники
В Москве зафиксирован аномальный спрос на элитное жилье
В России запустят новую доступную ипотеку
Все материалы