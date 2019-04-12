Самый забаненный пользователь интернета дал интервью

YouTube-блогер Логан Пол (Logan Paul) пригласил на свой подкаст Impaulsive основателя сайта Infowars Алекса Джонса (Alex Jones), также известного как «главный конспиролог Америки», которого в 2018 года забанили практически во всех социальных сетях и на крупных сервисах. Видеозапись опубликована на YouTube-канале проекта.

Пол и Джонс вместе с другими гостями обсудили в том числе ситуацию, которая привела к «изгнанию» основателя Infowars с популярных платформ интернета. По словам «главного конспиролога Америки», ему не дают использовать не только соцсети, но и платформу для комментариев на сайтах Disqus и PayPal.

По мнению автора The Daily Dot Джоша Катцовица (Josh Katzowitz), появление Джонса в подкасте Пола, которого смотрит молодежь, может иметь неприятные последствия. «Пригласить Джонса на подкаст и дать ему свободу извергать свою ненавистную риторику в воздух было большой ошибкой», — считает он.

Тем не менее пользователи в комментариях к выпуску в целом положительно оценили приглашение такого неоднозначного гостя. Видео собрало почти 200 тысяч просмотров и получило только 332 дислайка при более чем 13 тысячах лайков.

Алекс Джонс — известный в США сторонник теории заговора. Его проект InfoWars публикует различные разоблачительные материалы. В 2018 году Джонса забанили практически во всех социальных сетях, на YouTube и в других сервисах. Причиной этому послужило постоянное упоминание конспирологических теорий эпатажным ведущим.

Логан Пол был признан худшим блогером YouTube 2018 года после того, как обнаружил во время съемки влога в японском лесу Аокигахара («лес самоубийц») мертвое тело. Влогер шутил над самоубийцей и использовал фото с телом для обложки видеоролика.

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