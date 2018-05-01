Поглумившийся над телом самоубийцы блогер задумался о конце карьеры

Американский видеоблогер Логан Пол перестанет регулярно обновлять свой канал на YouTube. Об этом Пол сообщил в видеоролике, опубликованном 29 апреля.

По словам блогера, он отказывается от ежедневных обновлений, поскольку хочет развивать свое творчество разными путями. «Если кто-то и собирается закончить мою карьеру, то пусть это буду я», — сказал Пол (цитата по The Verge). Вместе с тем, он уточнил, что не собирается полностью отказываться от видеоблога.

В начале 2018 года администрация YouTube заморозила монетизацию канала Пола. Это произошло после публикации видео, где блогер смеется над телом самоубийцы в японском лесу Аокигахара.

Forbes включил Логана Пола в пятерку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров 2017 года. За год, по данным журнала, Пол заработал 12,5 миллиона долларов, заняв четвертое место в списке и обогнав некогда самого богатого блогера Феликса Чельберга, известного под ником PewDiePie.

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