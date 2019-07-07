Нацистская теория заговора захватила интернет

Теория заговора о «великом замещении», сформулированная ультраправыми французами, за несколько лет обрела планетарное значение. Об этом говорится в исследовании британской организации Institute for Strategic Dialogue, выдержки из которого приводит The Guardian.

«Невероятно наблюдать, насколько ультраправые концепции "великого замещения" и призывы к "ремиграции" вошли в широкий политический дискурс. Теперь о них говорят политики, которые возглавляют государства и заседают в парламентах», — заявляют ученые. По их данным, треть всех обсуждений этих теорий в интернете уже идет на английском языке. Восемь из десяти самых популярных Twitter-аккаунтов ведутся на французском языке, два — на английском. Из этих двух один принадлежит президенту США Дональду Трампу, второй — правому сайту Defend Europa.

В соответствии с теорией «великого замещения», в Европе идет геноцид белого населения, которое замещается выходцами с Ближнего Востока и из Северной Африки, что рано или поздно приведет к вымиранию белых людей. «Ремиграция» предлагает насильственный вывоз из Европы этнических меньшинств — это, по версии некоторых теоретиков, позволит избежать «замещения».

Именно эта идея вдохновила на теракт австралийца Брента Тарранта, который 15 марта напал на мечеть в новозеландском городе Крайстчерч. Он транслировал происходящее в интернете и за день до трагедии опубликовал 37-страничный манифест под названием «Великое замещение». Позднее Таррант рассказал, что на преступление его вдохновили теракты мусульман в Европе.

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