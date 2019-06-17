Популярный телеведущий предсказал гибель человечества от вегетарианства

Американский ведущий Рик Вайлз (Rick Wiles) заявил, что появление вегетарианских бургеров — это часть плана Сатаны по уничтожению людей. Об этом он рассказал в выпуске своей собственной передачи TruNews, опубликованной на YouTube.

По мнению Вайлза, ненастоящее мясо было создано приверженцами дьявола с целью разрушить царство растений и животных, а также изменить человеческую ДНК. «Зачем? Они хотят, чтобы мы не рождались. Они хотят создать расу созданий без души», — объяснил свою позицию ведущий.

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Он также отметил, что вскоре люди не будут знать, когда они едят искусственное мясо, а когда — настоящее. «Они хотят превратить наш мир в кошмар, потому что сами хотят быть ,огом», — пояснил Вайлз.

Вайлз — основатель своего собственного медиа TruNews, которое часто рассказывает о теориях заговора. Сам Вайлз известен своими провокационными высказываниями.

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