Burger King начнет продавать бургеры с искусственным мясом

Во всех ресторанах Burger King в США до конца года появятся бургеры с искусственным мясом, пишет The Verge.

Отмечается, что сеть фастфуда в начале апреля в качестве эксперимента начала продажи вегетарианских бургеров в 59 точках в Сент-Луисе. Первый результат посчитали крайне удачным.

Теперь, как указано в заявлении компании, эксперимент планируют повторить в других регионах, а затем начать продажи новых бургеров по всей стране до конца года.

Новые блюда Burger King разработал совместно со стартапом Impossible Foods, одним из инвесторов которого является Билл Гейтс. В вегетарианских бургерах в качестве сырья используют горох, сою, пшеницу, картофель и растительные масла для того, чтобы имитировать вкус и текстуру настоящего мяса.

В новых гамбургерах на 15 процентов меньше жира и на 90 процентов меньше холестерина, чем в тех, что сделаны из мяса, в ходе тестирования клиенты и сотрудники не смогли заметить разницу. Стоят вегетарианские бургеры на один доллар дороже.

В третьем квартале 2018 года российский рынок ресторанов быстрого обслуживания потерял 1,3 процента в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Частота посещения точек фастфуда между тем выросла на три процента.

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