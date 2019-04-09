Burger King удалил рекламу после обвинений в издевательствах над азиатами

Сеть закусочных Burger King удалила рекламу нового бургера из-за негативной реакции пользователей. Об этом сообщает The Guardian.

На скандальном видео запечатлен мужчина, который пытается съесть новый «вьетнамский» сэндвич с помощью огромных палочек. Такая реклама была распространена на территории Новой Зеландии.

Рекламное объявление содержало призыв перенести «свои вкусовые рецепторы» в Хошимин. При этом в ролике не появилось ни одного героя с азиатской внешностью.

Пользователи сети осудили рекламный ролик, назвав его оскорбительным и «культурно нечувствительным». Миллионы юзеров посчитали, что сеть фастфуда издевается над обычаями восточных народов, проявляя таким образом расизм.

Некоторые отметили, что фирменный ингредиент нового рекламируемого бургера — сладкий соус чили — приписан вьетнамской культуре ошибочно, так как намного чаще встречается в соседнем Таиланде.

Сеть Burger King принесла извинения. Сотрудники признали, что такая реклама «нечувствительна и не отражает ценности бренда в отношении разнообразия и интеграции».

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