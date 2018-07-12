Приложение Burger King уличили в слежке за пользователями

Разработчик под ником fennikami заявил, что мобильное приложение сети ресторанов Burger King тайно следит за пользователями. Об этом он рассказал на сайте Pikabu.

Мужчина обнаружил в коде программы строчки, которые говорят о постоянной записи всего, что происходит на экране телефона при работающем приложении. Затем оно отсылает все полученные ролики в формате mp4 на серверы компании.

Fennikami пояснил, что запись не останавливается даже тогда, когда пользователь вбивает данные банковской карты для оплаты заказа. По словам разработчика, доступ к этой информации есть не только у создателей приложения, но и у партнеров платформы: например у аналитической компании AppSee, куда также отправляются все записи.

Позднее пользователь «Пикабу» добавил, что Burger King регистрирует прикосновения к экрану и может сопоставлять их с записанным видео.

Представители компании вскоре отреагировали на слова разработчика. Диджитал-директор «Бургер Кинг Россия» Сергей Очеретин заявил, что все пользовательские данные находятся в безопасности, так как они обезличены и закодированы.

«Мобильное приложение Burger King с удаленным заказом не собирает персональных данных своих подписчиков. Все транзакции надежно защищены одним из лучших эквайеров страны — "Яндекс.Касса". Данные о поведении пользователей в приложении не содержат информации о банковских картах и не хранятся на сервере», — передают слова Очеретина «РИА Новости».

Ранее пользователи обнаружили инструменты для скрытой слежки за пользователями в приложении для футбольных фанатов La Liga.

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