Британские журналисты пожаловались на слежку в России

Сотрудники телекомпании «Би-би-си», находящиеся в командировке в Нижнем Новгороде, пожаловались на слежку. Видеосюжет, посвященный этой ситуации, редакция опубликовала на своем сайте.

Со слов британских журналистов, машину со съемочной группой «Би-би-си» постоянно преследовали несколько автомобилей. Подобная ситуация повторялась несколько дней.

«Все время, что мы находимся в Нижнем, кто-то, кажется, следует за нами», — сказала московский корреспондент телекомпании Сара Рейнсфорд (Sarah Rainsford). «Как минимум одна машина, иногда три, и я думаю, что одна из них у нас на хвосте прямо сейчас», — добавила она.

Также журналистка сообщила, что за съемочной группой «Би-би-си» ездят сотрудники регионального телевидения. «Даже местные телевизионщики каким-то образом узнали, где нас найти», — жаловалась Рейнсфорд. Судя по приложенному видеоматериалу, сотрудники нижегородских СМИ настойчиво выясняют мнение британских коллег о состоянии города и спортивных объектов.

Новостной портал NEWSru.com уточнил, что сотрудники «Би-би-си» направили жалобы на слежку в МИД России. Министерство приняло жалобу, пообещав разобраться в ситуации.

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