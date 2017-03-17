При извержении Этны пострадала съемочная группа BBC

Съемочная группы британской телерадиовещательной корпорации BBC пострадала от извержения вулкана Этна. Об этом журналист Ребекка Морелле в четверг, 16 марта, написала на своей странице в Twitter.

«Вся команда BBC в порядке, несколько порезов, ушибов и ожогов. Хотя мы были очень потрясены, было очень страшно», — говорится в одной из публикаций.

Извержение она назвала «мощным взрывом». «Сбегать с горы, забрасываемой камнями, уворачиваться от раскаленных камней и кипящих выбросов пара, — не тот опыт, который мне когда-либо захотелось бы повторить», — сказано в другой записи.

Морелле добавила, что «все могло быть хуже». Также она выложила фотографию куртки оператора, в которой куском раскаленной скалы прожгло большую дыру.

16 марта произошел внезапный выброс лавы в новом второстепенном юго-восточном кратере вулкана Этна. В результате пострадали 10 человек, шестеро из них были госпитализированы. Помимо туристов, на склонах также находилась съемочная группа телеканала BBC, которая получила задание запечатлеть извержение.

Этна находится на острове Сицилия, высота горы — 3328 метров, она считается самым активным и крупным из действующих вулканов в Европе. Предыдущий выброс произошел 3 декабря 2015 года, всего вулкан Этна входит в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.