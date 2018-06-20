Burger King передумал платить беременным от футболистов женщинам

Представители сети быстрого питания Burger King извинились за скандальную акцию, размещенную в группе «ВКонтакте». Об этом они сообщили на официальной странице в социальной сети.

«Мы приносим извинения за сделанное нами заявление. Оно получилось слишком оскорбительным. Мы благодарим вас за обратную связь и спешим сообщить, что уже убрали все материалы, связанные с заявлением», — говорится в публикации Burger King.

На этой неделе Burger King разместил объявление на странице во «ВКонтакте», в котором пообещал выплатить три миллиона рублей и пожизненный запас фирменных бургеров «воппер» женщинам, забеременевшим от звезд мирового футбола. «Девушки, которым удастся заполучить лучшие футбольные гены, заложат успех сборной России на несколько поколений вперед», — написали представители ресторанов быстрого питания, по информации BBC News.

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Компания Burger King известна неоднозначными и провокационными пиар-акциями в социальных сетях. Так, в марте 2018 года после трагедии в Кемерове интернет-пользователи раскритиковали фотографию одного из ресторанов сети. На снимке запечатлен экран с надписью «Скорбим Кемерово», расположенный на фоне рекламного плаката с языками пламени и подписью «Готовим на огне с 1954 года».

В 2017-м Burger King использовал для рекламы мем с изображением 17-летней жертвы изнасилования Дианы Шурыгиной. После общественного недовольства пост был удален, и никаких неприятных последствий для компании не последовало.

13 июня Тамара Плетнева, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, предостерегла россиянок от межрасовых связей с футбольными болельщиками. С ней не согласился депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев, который призвал россиян не бояться влюбляться и вступать в интимные отношения с футбольными болельщиками и болельщицами, приехавшими на чемпионат мира по футболу в Россию.

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