Burger King запустил в России собственную криптовалюту

Сеть Burger King в России выпустила собственную криптовалюту — вопперкоин. Об этом во вторник, 22 августа, заявили в компании, передает РИА Новости.

Она функционирует на блокчейн-платформе Waves. В компании пояснили, что криптовалюта названа в честь самого продаваемого бургера сети.

Всего имитирован один миллиард вопперкоинов. В Burger King не исключают дополнительной эмиссии.

Сеть планирует перечислять покупателям вопперкоины на криптовалютный кошелек после того, как посетитель пришлет скан чека. За каждый купленный «Воппер» будет начисляться один вопперкоин.

В начале августа биткоин разделился на две валюты после того, как пользователи отвергли новый механизм Segwit2x, увеличивающий размер блока биткоина до 2 мегабайт (сейчас 1 мегабайт). Новая виртуальная валюта получила название Bitcoin Cash.

В первой половине 2017 года британские, немецкие и испанские математики спрогнозировали, что доля биткоинов в общей рыночной капитализации криптовалют к 2025 году упадет до 50 процентов, а суммарная доля других — вырастет. Биткоин появился в 2009 году. В настоящее время многие зарубежные банки объявили о готовности работать с биткоинами, которые можно обменять на одну из традиционных валют.