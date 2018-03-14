«Финансист Порошенко» добрался до Burger King в России

Кипрская компания Xomeric, которая связана с украинской группой Investment Capital Ukraine (ICU) банкиров Константина Стеценко и Макара Пасенюка, стала крупнейшим акционером Burger King в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы кипрского реестра компаний.

УНИАН называет Пасенюка «финансистом Порошенко» и одним из посвященных в финансовые дела президента Украины. Структуры Пасенюка консультировали Порошенко при продаже компании Roshen.

В феврале 2018 года структура собственности головной сети Burger King в России изменилась, поясняет РБК. Xomeric выкупила у структуры ВТБ, компании Golden Star Investment Limitid, 16,62 процента акций, увеличив собственную долю до 35,02 процента. Частичную продажу доли изданию подтвердили в пресс-службе российской компании.

В результате сделки кипрская фирма стала крупнейшим акционером Burger King в России. Согласно лицензионным документам ICU и материалам на ее сайте, компания Xomeric связана с украинской инвестиционной компанией. Основные владельцы головной ICU Holdings Limited — Константин Стеценко и Макар Пасенюк, следует из материалов принадлежащего группе украинского банка «Авангард».

После сделки структуре ВТБ принадлежит 19,98 процента акций. Владелец бренда Burger King — Restaurant Brand International — и компания Gladerom Investment Ltd., которую связывают с основным собственником кофеен «Шоколадница» и «Кофе Хауз», владеют долями в 15 и 30 процентов соответственно. ICU отказалась комментировать связь с Burger King в России. В ВТБ не захотели комментировать структуру Xomeric.

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