В соцсетях раскритиковали скорбящий о погибших в Кемерове Burger King

Пользователи соцсетей раскритиковали сеть ресторанов быстрого питания Burger King после того, как в интернете появился снимок предположительно сделанный в одном из заведений. На фотографии запечатлен экран с надписью «Скорбим Кемерово», расположенный на фоне рекламного плаката с языками пламени и подписью «Готовим на огне с 1954 года».

Некоторые пользователи Twitter обрушились с критикой на компанию и заявили, что Burger King «пробил дно».

Другие предположили, что вместо того, чтобы выражать свою скорбь подобным образом, «лучше жевать».

Нашлись и те, кто не поверил в достоверность снимка.

Другой пользователь предположил, что могло быть еще хуже.

Также пользователи разделились на тех, кто призвал наказать пиарщиков компании и тех, кто предположил, что этот снимок — случайность. «Может там какой телеканал включен был и на минуту молчания включили эту вставку. Кому то показалось это забавным и он щелкнул. Не?» — предположил пользователь под ником Ivan.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Всего жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали, по данным местной мэрии, 69 человек.

В качестве приоритетной версии Следственный комитет рассматривает замыкание электропроводки. По данным следствия, в «Зимней вишне» не работали аварийные выходы, а также противопожарная сигнализация.

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