В сети раскрыли неприятную для большинства людей правду

Пользователи Reddit назвали утверждения, которые многим людям стоит услышать, но другие боятся им об этом сказать. Тред с ответами набрал больше 62 тысяч лайков.

Некоторые пользователи писали фразы, которые могут приободрить людей. Юзер Katrascythe рекомендовал не беспокоиться насчет мелочей, которые могут заметить другие. «Они слишком заняты своими мелочами», — утверждал он.

Однако большинство перечисляли факты, которые может быть трудно принять. «Не все подходят для роли родителей», — писал O-hannah. Rex1030 рекомендовал не прикрываться словами «Я такой, какой я есть», а стараться самосовершенствоваться.

Spacewomanspiff44 согласился с тем, что человеку нужно меняться к лучшему. «Нездоровые привычки и другие способы расслабиться помогали вам пережить трудное детство, но вы больше не ребенок. Надо работать над собой», — пояснял юзер.

Пользователь Roadlesssoul обратил внимание на то, что человеку нужно научиться слушать других, а не давать советы, которых от него никто не просит. Costil признался, что ему трудно сказать другим о том, что видео, которое ему показывают, несмешное.

По мнению Lighthousekeeper33, одно из самых трудных признаний — это слова о том, что человек больше не любит своего партнера. Пользователь отметил, что не стоит держать возлюбленного в неведении долгое время.

Юзер Thisguyknowswhtsup написал, что вежливое обращение человека с другим не дает гарантий того, что он хочет установить с ним дружеские отношения. «Милый — не значит верный», — заключил он. CooperMonkey180 добавил, что сложно указать человеку на то, что у него плохо пахнет изо рта.

Ранее пользователи Reddit рассказали о тех моментах, когда они поняли, что вступили в брак не с тем человеком. Тред о верных признаках развода стал популярным и набрал больше 53 тысяч комментариев.

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