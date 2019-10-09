Няни рассказали о секретах благополучных на вид семей

Пользователи Reddit, работающие нянями, рассказали о секретах семей, которые на первый взгляд казались им самыми обычными. Тред набрал почти три тысячи лайков и почти тысячу комментариев.

Некоторые из семейных тайн, открывавшихся комментаторам, были пугающими. Юзер FireTrick вспомнила, как работала няней в доме, где была запертая комната в подвале. «Я однажды открыла ее из любопытства, и нашла там множество вещей с нацистской символикой», — рассказала она.

Многие няни узнавали неожиданную правду о своих работодателях случайно. Например, пользовательница Throwawayyyyyyyyy126 вернулась с детьми домой пораньше и застала их мать в ванной с любовником. Женщина отдала ей все содержимое своего кошелька, чтобы та никому не сказала об увиденном.

Девушка с ником Hydrangeasinbloom раскрыла секрет семьи благодаря откровенности ребенка, за которым присматривала. «Мне нравится, когда ты здесь, а не другая леди. Она грубая и заставляет меня сидеть в шкафу», — сказала ей девочка. Няня сообщила об этом отцу, оказалось, что речь шла о его возлюбленной.

Пользовательница MissPiggyK не сразу поняла, почему родители из двух-трех семей так любили одновременно оставлять у нее детей. Оказалось, что в их небольшом городе был клуб свингеров, и эти матери и отцы были большими поклонниками такого рода утех.

Няня UsedToBeOnFire не смогла сдержать любопытство и зашла в кабинет мужчины, в доме которого работала. Ее заинтересовало замечание его жены о том, что ей туда вход воспрещен. Выяснилось, что почти в каждой книге в его библиотеке были спрятаны деньги.

Ранее пользователи сети поделились случаями из жизни, воспоминания о которых не дают им спокойно спать. Большинство из них были связаны с учебой в школе.

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