Повара раскрыли верные признаки плохого ресторана

Пользователи Reddit, связанные с кулинарной сферой, рассказали о признаках, которые помогают определить плохой ресторан. Тред с их ответами набрал 42 тысячи лайков.

Многие посоветовали прежде всего обращать внимание на чистоту в заведении. «Если обеденный зал грязный, только представьте, что может твориться на кухне, которую никто не видит», — предупредил юзер Mkicon. Пользователь Faploist порекомендовал осмотреть солонку: если ее верх грязный и отверстия забиты, ее давно не мыли.

Комментатор StumbleKitty рассказал о том, как проверить чистоту автоматов для напитков. Для этого, по его словам, необходимо протереть салфеткой краник. Если она будет розовой или оранжевой, в кранике размножились бактерии. Он добавил, что в лотке для льда могут водиться водоросли.

Некоторые пользователи отметили, что лучше не есть в ресторанах, где в меню слишком много позиций. Это может означать, что большинство блюд берутся из холодильника и разогреваются, а не готовятся специально для гостя. Юзер Squid50s также написал, что стоит остерегаться ресторанов и кафе, где подают блюда разных кухонь: например, пиццу и суши.

Часть юзеров порекомендовали внимательно присмотреться к сотрудникам заведения. Если они выглядят измученными и уставшими, их качество работы может снижаться. Кроме того, это может означать, что администрация ресторана экономит на сотрудниках, например, на уборщиках, заставляя других делать их работу.

Пользовательница Bellabane посоветовала уходить из заведения, где подают суши, если там пахнет рыбой. Комментатор MaterialImportance написал, что в рыбных ресторанах лучше спрашивать, откуда они взяли те или иные продукты.

Ранее в сентябре следователи на Reddit рассказали о самых странных нераскрытых преступлениях. Во многих случаях в деле не хватало улик, чтобы определить виновных.

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