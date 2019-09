Пользователи сети поделились мешающими заснуть постыдными случаями

Пользователи Reddit рассказали о постыдных ситуациях в своей жизни, воспоминания о которых не дают им заснуть по ночам. Тред с их ответами набрал 88 тысяч лайков.

Пользователь RealisticYogurt6 поделился историей о том, как учитель не выпустил его в туалет, когда ему было 11 лет. В результате его мочевой пузырь не выдержал, и он намочил себе штаны. Юзер признался, что после этого случая его травили на протяжении полугода. Комментатор Fireballginger вспомнил, как в школе пустил газы, и когда один из одноклассников спросил, кто это, он сразу расплакался.

Жизнь Precious3tears изменилась после замечания одноклассницы о том, что у пользователя противный смех. С тех пор, как утверждает Precious3tears, ему трудно рассмеяться по-настоящему: он либо улыбается, либо хихикает.

Johngannon8 рассказал, что однажды в пьяном виде пришел в караоке-бар, где в тот вечер проходило мероприятие в честь лесбиянок, и спел не подходящую для такого события песню рэпера Eminem под названием My name is. В конце композиции были следующие строчки: «переезжаю лесбиянок на космическом корабле». По словам Johngannon8, после исполнения песни ему почти никто не аплодировал.

Пользовательница SkydivingCats призналась, что до сих пор иногда думает ночью о том, как случайно потрогала за ягодицы маму своего друга. Та хотела поцеловать ее в щеку, и SkydivingCats от неловкости положила руку ей на ягодицы.

