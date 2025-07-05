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17:04, 5 июля 2025Бывший СССР

Лукашенко назвал Европу остервенело воюющей против правды о войне

Лукашенко: Европа остервенело воюет против правды о войне
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о важности сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне и назвал Европу остервенело воюющей против этой правды. Заявление Лукашенко опубликовала его пресс-служба.

На открытии музея Славы Могилевщины белорусский лидер отметил, что большая часть экспозиции музея посвящена событиям Великой Отечественной войны. «И это правильно. Особенно сейчас, когда против правды о той войне остервенело воюют в "просвещенной" Европе: маршируют нацисты, сносятся мемориалы и памятники, лицемерно начали переписывать историю», — заявил Лукашенко.

Он напомнил, что за годы войны Советский Союз потерял около 30 миллионов человек. По его мнению, появление подобных памятников помогает сохранить эти уроки истории и не повторять их вновь. «Сейчас идет борьба за головы, за мозги наших людей. Проиграем эту борьбу — время наше будет сочтено. Поэтому мы вцепились в эту историческую память», — объяснил он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Запад пытается стереть историческую память о Дне Победы. По его мнению, с этой целью для граждан Украины великий праздник подменяют Днем Европы.

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