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08:23, 9 мая 2023Россия

Володин обвинил Запад в попытке стереть историческую память о Дне Победы

Володин обвинил Запад в попытке стереть память о Дне Победы, подменяя его «днем Европы»

Фото: Государственная дума / Globallookpress.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Запад пытается стереть историческую память о Дне Победы, заменив его «днем Европы» для украинцев. Об этом он написал в Telegram-канале.

По словам Володина, День Победы объединяет множество народов бывшего СССР, и «это не дает покоя Вашингтону и Брюсселю».

«Поэтому пытаются стереть историческую память, подменяя День Победы "днем Европы" для граждан Украины», — констатировал спикер Госдумы. Володин отметил, что президент Украины Владимир Зеленский «совершил подлый поступок по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от фашизма», учредив новый праздник 9 мая.

Ранее Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране объявляется Днем Европы вместо Дня Победы. Как указано в заявлении президента, День Европы будет отмечаться ежегодно, начиная уже с завтрашнего дня, и будет посвящен историческому единству всех европейцев, которые уничтожили нацизм.

Марина Совина
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